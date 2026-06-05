Deși imaginea „omuleților verzi” aparține mai degrabă trecutului, posibilitatea existenței unor civilizații inteligente în alte zone ale Universului rămâne un subiect serios de cercetare pentru astronomi, scrie The Guardian.

Experții spun că noile reguli au scopul de a preveni anunțurile premature și de a oferi un cadru clar pentru confirmarea și comunicarea unor astfel de descoperiri.

„Sperăm să evităm situațiile în care cercetătorii strigă prea devreme «extratereștri!», dar în același timp vrem ca publicul să știe că încercăm să fim cât mai transparenți și deschiși posibil”, a declarat profesorul Michael Garrett, directorul Centrului de Astrofizică Jodrell Bank și președintele comitetului pentru căutarea inteligenței extraterestre (SETI) din cadrul Academiei Internaționale de Astronautică (IAA).

Deși unii oameni de știință rămân sceptici că viața extraterestră va fi detectată vreodată, Garrett consideră că, având în vedere numărul uriaș de specialiști care analizează date astronomice, descoperirea unui semnal detectabil este doar o chestiune de timp.

„Nu știu dacă se va întâmpla anul acesta, anul viitor, în următorul deceniu sau în următorul secol. Dar, la un moment dat, cineva va descoperi ceva – probabil nu cineva care caută extratereștri, ci cineva care studiază discuri protoplanetare sau altceva. Aceste reguli sunt gândite tocmai pentru acel cercetător sau grup de oameni de știință care se vor confrunta brusc cu o descoperire uriașă și se vor întreba ce înseamnă și care sunt implicațiile”, a explicat el.

Noile protocoale actualizează recomandările publicate în 2010 și stabilesc, printre altele, modul în care cercetătorii trebuie să verifice dovezile potențiale privind existența unor ființe inteligente extraterestre, cum să facă anunțurile publice și cum să gestioneze și să stocheze datele.

Garrett subliniază că, în ultimii 15 ani, rețelele sociale au schimbat radical modul de circulație al informațiilor. Ca urmare, zvonurile despre un semnal neașteptat s-ar putea răspândi rapid și scăpa de sub control.

„În 2010 ni se părea un lucru extraordinar, iar acum ne dăm seama că trebuie să fii foarte atent cu rețelele sociale. Trebuie să controlezi modul în care este prezentată descoperirea, pentru ca informația să nu fie distorsionată”, a spus el.

Totuși, cercetătorul insistă că transparența este esențială.

„Știm că există oameni care cred că astfel de informații le sunt ascunse, că sunt secrete guvernamentale și așa mai departe. Eu nu cred că este adevărat. Cel puțin în comunitatea noastră de cercetători SETI vrem să demonstrăm că suntem deschiși și transparenți. Dar vrem și să procedăm cu atenție și să verificăm totul înainte de a trage concluzii pripite”, a adăugat Garrett.

Protocoalele prevăd că cercetătorii trebuie să depună toate eforturile pentru autentificarea și confirmarea semnalelor detectate, că rapoartele de verificare trebuie evaluate de experți independenți și că datele utilizate pentru confirmare trebuie puse la dispoziția publicului.

De asemenea, instituțiile și organizațiile implicate sunt încurajate să comunice activ cu presa, pe rețelele sociale și prin alte canale de informare, iar răspunsurile oferite publicului trebuie să fie rapide, corecte și sincere.

În același timp, regulile precizează că cercetătorii individuali au dreptul să refuze interacțiunile cu presa, iar instituțiile trebuie să ia măsuri pentru protejarea lor.

„Nu cred că în 2010 cineva se gândea cu adevărat la siguranța personală a oamenilor de știință. Astăzi este însă o problemă mult mai importantă, deoarece este foarte ușor să afli unde lucrează sau unde locuiesc aceștia”, a concluzionat Michael Garrett.