Seceta și canicula afectează grav apicultorii români. Prețul incredibil la care se vinde un kilogram de miere

Înghețul din primăvară și canicula de după ne-au făcut să pierdem anul acesta 70% din producția de miere, în special de salcâm și de tei.

Pentru că au marfă puțină, apicultorii vorbesc deja de prețuri mărite. Se întâmplă asta în condițiile în care mâncăm tot mai multă miere.

Niște apicultori din Blaj au mers cu 400 de familii de albine prin toată țara, însă efortul lor a fost aproape în zadar.

Bărbat: „5 tone anual, dar în situația de față a fost undeva până în 10 kg pe familie, poate și mai puțin, deci nicio tonă."

Alexandru Popa, apicultor: „În aprilie, a înghețat absolut tot în momentul în care trebuiau să înflorească pomii, a picat."

Viorel Popa, apicultor: „Ploi, îngheț, caniculă pe perioadă scurtă și lungă și pe urmă iar frig. Familiile de albine s-au dezvoltat foarte greu, a fost un an dezastruos."

Ioan Vrâncean, apicultor: „Nu a fost ca anul ăsta niciodată, așa puțin.”

Răzvan Coman, președintele asociației crescătorilor de albine din România: „Trebuie să ne așteptăm la creșteri de prețuri la miere pentru că anul ăsta a fost practic inexistent."

Pe de altă parte, consumul de miere a crescut în ultimii 10 ani, de la 850 de grame la 1,2 kg pe cap de locuitor.

Mierea a ajuns să coste aproape dublu față de anul trecut

Alina Oachiș Mateș, director marketing: „Pentru cine vrea să își cumpere mierea de salcâm de la piață, va găsi mierea între 50 și 70 de lei/kg, față de anii trecuți când găseau între 30 și 45 de lei/kg. Importurile anul acesta vor crește probabil cu 50-60%. Din ceea ce știm noi, toată Uniunea Europeană este afectată."

România cumpără miere din China, Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria. În anii trecuți, potrivit Institutului Național de Statistică, mai bine de jumătate din producția noastră ajungea la export.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













