Seceta și canicula afectează grav apicultorii români. Prețul incredibil la care se vinde un kilogram de miere

Stiri Diverse
22-09-2025 | 08:44
×
Codul embed a fost copiat

Înghețul din primăvară și canicula de după ne-au făcut să pierdem anul acesta 70% din producția de miere, în special de salcâm și de tei.

autor
Doina Plăcintă,  Gina Obrejan,  Ioan Vrâncean

Pentru că au marfă puțină, apicultorii vorbesc deja de prețuri mărite. Se întâmplă asta în condițiile în care mâncăm tot mai multă miere.

Niște apicultori din Blaj au mers cu 400 de familii de albine prin toată țara, însă efortul lor a fost aproape în zadar.

Bărbat:5 tone anual, dar în situația de față a fost undeva până în 10 kg pe familie, poate și mai puțin, deci nicio tonă."

Alexandru Popa, apicultor: „În aprilie, a înghețat absolut tot în momentul în care trebuiau să înflorească pomii, a picat."

Citește și
Apicultor
Apicultorii, disperați de vremea caniculară și mierea de import: „Suntem obligaţi să stăm cu mâna întinsă”

Viorel Popa, apicultor:Ploi, îngheț, caniculă pe perioadă scurtă și lungă și pe urmă iar frig. Familiile de albine s-au dezvoltat foarte greu, a fost un an dezastruos."

Ioan Vrâncean, apicultor: „Nu a fost ca anul ăsta niciodată, așa puțin.”

Răzvan Coman, președintele asociației crescătorilor de albine din România: „Trebuie să ne așteptăm la creșteri de prețuri la miere pentru că anul ăsta a fost practic inexistent."

Pe de altă parte, consumul de miere a crescut în ultimii 10 ani, de la 850 de grame la 1,2 kg pe cap de locuitor.

Mierea a ajuns să coste aproape dublu față de anul trecut

Alina Oachiș Mateș, director marketing: „Pentru cine vrea să își cumpere mierea de salcâm de la piață, va găsi mierea între 50 și 70 de lei/kg, față de anii trecuți când găseau între 30 și 45 de lei/kg. Importurile anul acesta vor crește probabil cu 50-60%. Din ceea ce știm noi, toată Uniunea Europeană este afectată."

România cumpără miere din China, Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria. În anii trecuți, potrivit Institutului Național de Statistică, mai bine de jumătate din producția noastră ajungea la export.

Sursa: Pro TV

Etichete: miere, apicultori,

Dată publicare: 22-09-2025 08:44

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT E gata! Misterul a fost deslușit, cu o zi înainte de gala Balonului de Aur!
NEWS ALERT E gata! Misterul a fost deslușit, cu o zi înainte de gala Balonului de Aur!
Citește și...
Studiu: Mierea de albine din Bucovina are calități remarcabile, similare cu celebra miere de Manuka
Stiri Diverse
Studiu: Mierea de albine din Bucovina are calități remarcabile, similare cu celebra miere de Manuka

Mierea de albine din Bucovina are calități similare cu celebra miere de Manuka, recunoscută drept cea mai bună din lume.

Apicultorii, disperați de vremea caniculară și mierea de import: „Suntem obligaţi să stăm cu mâna întinsă”
Stiri actuale
Apicultorii, disperați de vremea caniculară și mierea de import: „Suntem obligaţi să stăm cu mâna întinsă”

Apicultorii români solicită autorităţilor acordarea unui sprijin financiar de 10 euro/familia de albine, având în vedere dificultăţile majore cu care se confruntă căldurii și importurilor de miere din afara UE.

 

România ocupă un loc fruntaș la numărul de stupi cu albine din UE. Cât costă un borcan de miere polifloră
Stiri Diverse
România ocupă un loc fruntaș la numărul de stupi cu albine din UE. Cât costă un borcan de miere polifloră

Potrivit unui raport oficial, România ocupă un loc fruntaș la numărul de stupi cu albine din Uniunea Europeană.

Recomandări
Alertă în Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”
Stiri actuale
Alertă în Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”

Alertă în Capitală după ce mai multe școli și spitale au primit amenințări. Polițiștii au început verificări pentru a stabili mai multe detalii despre natura acestor posibile pericole.

Moţiunea AUR împotriva ministrului Mediului, dezbătută azi în Parlament. Acuzațiile aduse Dianei Buzoianu
Stiri Politice
Moţiunea AUR împotriva ministrului Mediului, dezbătută azi în Parlament. Acuzațiile aduse Dianei Buzoianu

Deputaţii dezbat moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului. Diana Buzoianu e acuzată că blochează proiecte strategice, în timp ce „securitatea energetică a României este grav vulnerabilizată”.

Cum distorsionează algoritmii realitatea pe internet. Știrile false ajung să domine rețelele sociale
iLikeIT
Cum distorsionează algoritmii realitatea pe internet. Știrile false ajung să domine rețelele sociale

Rețelele sociale sunt pline de conținut generat de Inteligența Artificială - uneori chiar de știri false. Algoritmii nu fac diferența, iar minciunile se răspândesc mai repede decât adevărul. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Septembrie 2025

29:52

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Afaceri românești cu damf rusesc

45:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 16

44:14

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 18

22:27

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28