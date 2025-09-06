Cod galben de caniculă în zece județe. Temperaturile trec de 34 de grade. Zonele afectate | HARTĂ

Zece judeţe se află sâmbătă sub o atenţionare Cod galben de caniculă şi maxime termice ridicate, conform prognozei Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).

Între orele 12:00 - 21:00, în Maramureş, Crişana, în nordul Banatului şi în nordul şi în vestul Transilvaniei canicula se va menţine, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic.

ITU va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unităţi, iar valorile termice din timpul zilei vor oscila între 30 şi 34 de grade.

Județele afectate

Codul galben de vreme deosebit de caldă va afecta judeţele: Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Hunedoara, Maramureş, Sălaj, Satu Mare şi Timiş.

Tot pe parcursul zilei de sâmbătă, în intervalul orar 12:00 - 21:00, în Bucureşti, vremea va fi călduroasă, cu un cer mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat, iar maximele vor oscila între 31 şi 33 de grade.

