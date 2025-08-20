Google prezintă Pixel 10, Pixel Watch 4 și Pixel Buds 2a. Ce aduc în plus noile produse

iLikeIT
20-08-2025 | 21:06
google
google

Google a prezentat oficial noile produse din ecosistemul său: telefoanele Pixel 10, Pixel 10 Pro și Pixel 10 Pro XL, ceasul inteligent Pixel Watch 4 și căștile Pixel Buds 2a.

 

autor
Sabrina Saghin

Compania mizează pe inteligența artificială pentru a transforma experiența utilizatorilor, fie că vorbim de fotografii, sănătate, muzică sau comunicare.

Pixel Watch 4

Noua generație Pixel Watch vine cu un ecran mai luminos și mai mare, care rămâne vizibil chiar și în plin soare. Designul a fost rafinat, interfața este mai expresivă, iar animațiile mai fluide.

În plus, ceasul aduce o funcție inedită: comunicarea de urgență prin satelit, fără a depinde de telefon sau semnal clasic. Este o premieră care transformă dispozitivul într-un companion de încredere în orice situație.

Pe partea de sănătate, Pixel Watch 4 monitorizează somnul mai precis, urmărește temperatura pielii și detectează automat activitățile fizice. Cei pasionați de sport pot alege dintre zeci de tipuri de exerciții, iar cicliștii primesc statistici detaliate în timp real.

Citește și
laborator medical
Metodă revoluționară în medicină. Inteligența artificială ar putea depista cancerul laringian prin simpla analiză a vocii

Autonomia ajunge la peste o zi, iar încărcarea rapidă oferă jumătate din baterie în doar 15 minute.

Telefoanele Pixel 10

Noile telefoane Pixel 10 continuă tradiția Google de a oferi camere foto spectaculoase. Modelele Pro merg până la un zoom de 100x, păstrând detalii incredibile, iar inteligența artificială sugerează cadre, ajustează compoziția și chiar ajută la editarea instantanee a imaginilor.

Procesorul Tensor G5 și integrarea AI-ului Gemini Nano fac ca experiența să fie mai fluidă, fie că este vorba de multitasking, jocuri sau funcții creative.

Ecranele sunt extrem de luminoase, atingând 3.000 de niți, iar designul rămâne fidel liniei Pixel, cu bara foto distinctivă. Bateriile mari și încărcarea wireless rapidă fac ca telefoanele să fie pregătite pentru o utilizare intensă.

google google
google google
google google
google google

Pixel Buds 2a

Google a adus și o nouă versiune de căști wireless, Pixel Buds 2a. Mai ușoare și mai confortabile decât modelele anterioare, acestea oferă o anulare activă a zgomotului mult mai eficientă.

Autonomia ajunge la 7 ore de ascultare, iar carcasa prelungește timpul de utilizare până la 20 de ore.

Ca și restul ecosistemului, căștile integrează AI: utilizatorii pot cere informații, rezumate sau recomandări direct prin voce, fără să scoată telefonul din buzunar.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: google, Google Pixel,

Dată publicare: 20-08-2025 21:06

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
AFP: Imagini generate cu inteligenţa artificială încearcă să denigreze eforturile pentru pace în Ucraina
Stiri externe
AFP: Imagini generate cu inteligenţa artificială încearcă să denigreze eforturile pentru pace în Ucraina

O imagine generată de inteligența artificială, devenită virală online, îi prezintă pe liderii europeni umiliți la Casa Albă, făcând parte dintr-o campanie de dezinformare menită să discrediteze eforturile de pace în Ucraina, potrivit AFP.

Metodă revoluționară în medicină. Inteligența artificială ar putea depista cancerul laringian prin simpla analiză a vocii
Stiri Sanatate
Metodă revoluționară în medicină. Inteligența artificială ar putea depista cancerul laringian prin simpla analiză a vocii

Inteligenţa artificială (AI) promite să revoluţioneze modul în care este detectat cancerul de gât, folosind simple înregistrări vocale pentru a identifica din timp anomalii ale corzilor vocale.

Inteligența artificială a creat antibiotice pentru gonoree și superbacteriile MRSA
Stiri actuale
Inteligența artificială a creat antibiotice pentru gonoree și superbacteriile MRSA

Inteligența artificială a creat două noi potențiale antibiotice care ar putea distruge gonoreea rezistentă la medicamente și bacteria MRSA, au anunțat cercetătorii, conform BBC.

Recomandări
Tichetele de energie, valabile până în martie 2026. Cum poți obține compensări și pentru lunile iulie și august
Stiri Sociale
Tichetele de energie, valabile până în martie 2026. Cum poți obține compensări și pentru lunile iulie și august

Românii cu venituri mici care se încadrează pentru a obține vouchere pentru energie se pot înscrie începând de miercuri, 20 august, pe platforma special concepută.

Nunțile și botezurile, în vizorul ANAF. Organizatorii trebuie să raporteze inclusiv numărul invitaților și prețul meniului
Stiri actuale
Nunțile și botezurile, în vizorul ANAF. Organizatorii trebuie să raporteze inclusiv numărul invitaților și prețul meniului

Organizatorii nunților, botezurilor sau petrecerilor de firme au intrat în vizorul ANAF.

Cum afectează taxele vamale ale lui Trump prețurile la raft în România. Produse consumate zilnic s-au scumpit
Stiri Diverse
Cum afectează taxele vamale ale lui Trump prețurile la raft în România. Produse consumate zilnic s-au scumpit

Cafeaua, boabele de cacao, cele de soia și zahărul au avut variații mari de prețuri în ultimele luni în întreaga lume. Și nu doar din cauza condițiilor meteo, ci mai ales a tensiunilor comerciale dintre țări.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 20 August 2025

48:36

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12