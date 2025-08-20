Google prezintă Pixel 10, Pixel Watch 4 și Pixel Buds 2a. Ce aduc în plus noile produse

Compania mizează pe inteligența artificială pentru a transforma experiența utilizatorilor, fie că vorbim de fotografii, sănătate, muzică sau comunicare.

Pixel Watch 4

Noua generație Pixel Watch vine cu un ecran mai luminos și mai mare, care rămâne vizibil chiar și în plin soare. Designul a fost rafinat, interfața este mai expresivă, iar animațiile mai fluide.

În plus, ceasul aduce o funcție inedită: comunicarea de urgență prin satelit, fără a depinde de telefon sau semnal clasic. Este o premieră care transformă dispozitivul într-un companion de încredere în orice situație.

Pe partea de sănătate, Pixel Watch 4 monitorizează somnul mai precis, urmărește temperatura pielii și detectează automat activitățile fizice. Cei pasionați de sport pot alege dintre zeci de tipuri de exerciții, iar cicliștii primesc statistici detaliate în timp real.

Autonomia ajunge la peste o zi, iar încărcarea rapidă oferă jumătate din baterie în doar 15 minute.

Telefoanele Pixel 10

Noile telefoane Pixel 10 continuă tradiția Google de a oferi camere foto spectaculoase. Modelele Pro merg până la un zoom de 100x, păstrând detalii incredibile, iar inteligența artificială sugerează cadre, ajustează compoziția și chiar ajută la editarea instantanee a imaginilor.

Procesorul Tensor G5 și integrarea AI-ului Gemini Nano fac ca experiența să fie mai fluidă, fie că este vorba de multitasking, jocuri sau funcții creative.

Ecranele sunt extrem de luminoase, atingând 3.000 de niți, iar designul rămâne fidel liniei Pixel, cu bara foto distinctivă. Bateriile mari și încărcarea wireless rapidă fac ca telefoanele să fie pregătite pentru o utilizare intensă.

Pixel Buds 2a

Google a adus și o nouă versiune de căști wireless, Pixel Buds 2a. Mai ușoare și mai confortabile decât modelele anterioare, acestea oferă o anulare activă a zgomotului mult mai eficientă.

Autonomia ajunge la 7 ore de ascultare, iar carcasa prelungește timpul de utilizare până la 20 de ore.

Ca și restul ecosistemului, căștile integrează AI: utilizatorii pot cere informații, rezumate sau recomandări direct prin voce, fără să scoată telefonul din buzunar.

