Apărarea civilă din Fâşia Gaza denunţă o lovitură israeliană asupra spitalului Al-Ahli. „O nouă crimă de război”. VIDEO

Armata israeliană a precizat că verifică aceste informaţii.

Potrivit unui comunicat al biroului de presă al mişcării islamiste palestiniene Hamas, ''bombardamentul'' asupra spitalului Al-Ahli a provocat ''distrugerea unei clădiri unde se aflau recepţia şi serviciul de urgenţă''.

Hamas a denunţat o ''nouă crimă de război'' comisă de ''o entitate criminală care a încălcat toate legile, regulile şi normele umanitare, sub acoperire şi cu complicitate americană''.

A video shows the evacuation of the wounded from the Baptist Hospital in northern Gaza just moments before it was bombed. pic.twitter.com/qW7XGVFJJe