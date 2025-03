Atac terorist în Israel. Un tânăr arab a intrat cu mașina în oamenii dintr-o stație de autobuz, apoi a ieșit și i-a împușcat

Potrivit poliției, citată de publicația israeliană Ynet, atacatorul - despre care se crede că este Karem Jabareen, un cetățean arab în vârstă de 26 de ani din satul Zalafa din regiunea Wadi Ara - a condus până la stația de autobuz, a intrat în plin în civili, a ieșit din vehicul, l-a înjunghiat pe tânărul pe care l-a lovit cu mașina, și apoi a deschis focul asupra vehiculelor aflate în trecere.

El a fost împușcat și ucis de către ofițerii din districtul de coastă al poliției de frontieră, care se aflau în drum spre un exercițiu de antrenament și și-au oprit vehiculul pentru a se lupta cu atacatorul.

Înregistrările video de la fața locului îl arată pe atacator alergând cu o pușcă înainte de a fi neutralizat.

Victima în vârstă de 75 de ani, un localnic care conducea spre Haifa, a fost împușcată mortal de atacator în timp ce se afla în mașina sa.

Bărbatul mai tânăr a fost lovit în atac și a suferit răni care i-au pus viața în pericol. El a fost evacuat la Rambam Health Care Campus din Haifa, unde starea sa rămâne instabilă.

"Victima din zona Yokneam a fost adusă la sala de urgențe cu puțin timp în urmă", a anunțat spitalul într-un comunicat.

"În prezent, este supusă unor proceduri de imagistică pentru evaluarea ulterioară a rănilor sale. El este în stare gravă, sedat și conectat la un ventilator."

Unul dintre ofițerii Poliției de Frontieră care l-au neutralizat pe atacator a declarat la fața locului: "Eram în drum spre o sesiune de antrenament în Beit She'an când am văzut un terorist în mijlocul drumului cu o armă. Am strigat la băieți să coboare cât mai repede posibil. Eram șapte în două vehicule. Am coborât în formație și l-am eliminat pe terorist".

Comandantul lor a adăugat: "Ați desfășurat o operațiune profesionistă, concentrată. V-am văzut hotărârea de a vă angaja - exact ceea ce așteptăm de la luptătorii noștri în astfel de incidente. Ați neutralizat un terorist și ați prevenit un dezastru mult mai mare. Felicitări pentru acțiunea voastră. Merită recunoaștere".

Locuitorul din Yokneam, Gideon Shalom, care a fost martor la atac, a declarat că a stat într-o stație de autobuz cu tânărul care a fost ulterior lovit și înjunghiat și se află acum în stare gravă.

"A venit un terorist cu o privire înspăimântătoare", a spus Shalom. "A încercat să treacă peste el, a luat arma tânărului și a început să tragă după ce l-a înjunghiat. Am strigat la oameni să fugă. Ofițerii de poliție din zonă l-au neutralizat".

atac, Israel, Yokneam atac, Israel, Yokneam atac, Israel, Yokneam atac, Israel, Yokneam atac, Israel, Yokneam atac, Israel, Yokneam atac, Israel, Yokneam

"A fost un incident grav", a declarat paramedicul Magen David Adom (MDA) Moshiko Amsalem. "Am fost trimiși la o scenă de terorism la o stație de autobuz de lângă intersecția Tishbi. Când am ajuns, am văzut două persoane rănite - un bărbat de 75 de ani în stare critică, cu răni penetrante, și un tânăr de 20 de ani în stare moderată. Am acordat tratament medical, inclusiv oprirea sângerării și bandajarea."

Un alt paramedic MDA, Zvi Malkis, a adăugat: "În interiorul unui vehicul din apropierea stației de autobuz, am găsit un bărbat inconștient în vârstă de 70 de ani, fără puls și cu multiple răni penetrante. L-am declarat mort la fața locului".

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: