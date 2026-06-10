De asemenea, evenimentul are loc pe fondul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul, al violențelor politice în creștere în jurul președintelui Donald Trump și al temerilor tot mai mari legate de perturbările alimentate de inteligența artificială, toate acestea creând un mediu complex de amenințări pentru autorități, scrie Associated Press (AP).

Supravegherea aparatului de securitate extins este asigurată de o serie de agenții federale, departamente de poliție de stat și locale și entități private. Responsabilitățile acestora variază de la securizarea stadioanelor și a zonelor pentru fani până la escortarea echipelor și protejarea demnitarilor.

Instrumentele lor includ drone de vânătoare care pot trage plase peste obiecte aflate în spațiul aerian restricționat, câini-roboți care inspectează bagajele, camioane gigantice cu raze X și mii de camere alimentate de IA, orientate către spațiile publice ce vor fi în curând aglomerate de fani.

Nu a mai existat o vară ca aceasta în istoria Americii

În SUA, este vorba de „78 de Super Bowl-uri pe parcursul a 39 de zile”, a declarat Andrew Giuliani, director executiv al grupului de lucru al lui Trump pentru Cupa Mondială, care supervizează efortul multiagenție. „Nu a mai existat o vară ca aceasta în istoria Americii din punct de vedere al securității”, a adăugat fiul fostului primar al orașului New York, Rudy Giuliani.

Turneul beneficiază de același nivel ridicat de securitate federală ca și Super Bowl, situându-se imediat sub nivelul unei învestiri prezidențiale sau al unei convenții politice naționale, ceea ce asigură coordonarea la nivel federal, statal și local. Acesta coincide cu alte evenimente majore legate de cea de-a 250-a aniversare a fondării Americii.

Până în prezent, a precizat Giuliani, nu există amenințări credibile.

Departamentul Securității Interne, concentrat pe măsurile dure ale lui Trump împotriva imigrației și afectat de o întrerupere a finanțării rezolvată abia de curând, estimează că până la 7 milioane de oameni vor vizita SUA pentru Cupa Mondială.

Serviciul Secret al SUA, aflat sub monitorizare după breșe de securitate și tentative de asasinat asupra lui Trump, se va ocupa de protejarea liderilor mondiali care vor veni să-și susțină țările. Trump și-a exprimat, pe de altă parte, interesul de a participa la un meci.

„Mă simt foarte confortabil cu situația actuală și considerăm că avem o misiune fără eșec”, a declarat secretarul securității interne, Markwayne Mullin, în fața Congresului, săptămâna trecută, menționând că Secret Service are un deficit de personal de aproximativ 860 de agenți. „Dar va fi complicat”, a recunoscut el.

FBI a lucrat doi ani la planul său de securitate

Oficialii au spus că sunt încrezători că pot asigura siguranța lui Trump, deoarece vor integra măsurile sale obișnuite de securitate în planul robust al Cupei Mondiale, în zilele în care acesta ar putea urmări vreun meci.

FBI-ul a petrecut doi ani elaborând planul său de securitate, încorporând lecțiile învățate de la alte evenimente majore, precum Parada de Ziua Recunoștinței și coborârea mingii de Anul Nou la New York, și testându-le la evenimente mai mici, inclusiv la parada de Ziua Israelului din oraș.

„Ne pregătim pentru cea mai rea zi”, a declarat pentru Associated Press agentul special al FBI din New York, Amit Kachhia-Patel. „Și așa abordăm fiecare eveniment în parte”, a asigurat el.

Pentru a ajuta la acoperirea costurilor de securitate, Agenția Federală pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență a distribuit 625 de milioane de dolari către cele 11 orașe gazdă din SUA. O sumă suplimentară de 250 de milioane de dolari este alocată pentru urmărirea și neutralizarea dronelor suspecte.

Plata acestor fonduri a fost întârziată de întârzierea finanțării departamentului, administrația republicană susținând că asta a împiedicat planificarea securității.

Alți participanți la efortul de planificare au spus că guvernul federal ar fi putut juca un rol mai activ chiar înainte de shutdown.

John Cohen, un fost funcționar de rang înalt al Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), care a informat liderii înaintea meciurilor, a declarat că guvernul a fost în mare parte absent de la ședințele de planificare de anul trecut și nu a început decât recent să împărtășească informații privind amenințările cu regiunile gazdă. „La un eveniment de această amploare, ne-am fi așteptat ca guvernul federal să fi jucat un rol mai activ”, a mărturisit Cohen. „A părut o ocazie ratată de a demonstra acea colaborare”, a comentat el.

Amenințări noi: dronele și inteligența artificială

În ianuarie, mii de oficiali implicați în securitatea Cupei Mondiale s-au adunat pentru exerciții de simulare a valurilor de oameni, a unor eventuale atacuri cu vehicule și a unor eventuale atacuri armate în masă.

O lună mai târziu, SUA și Israelul au declanșat un război cu Iranul.

„Situația de securitate s-a schimbat fundamental”, a spus Stefano Ritondale, director de informații la Artorias, o companie de informații din domeniul apărării care nu este implicată în pregătirile de securitate. „Există o diferență majoră între pregătirea pentru un radical de tip «lup singuratic» care intră cu mașina într-un loc public și un terorist finanțat de o țară străină cu care suntem în război”, a explicat el.

Printre cele mai mari preocupări se numără dronele.

De la ultima Cupă Mondială din Qatar, din 2022, dronele au devenit o armă proeminentă în conflicte, inclusiv în războiul Rusiei din Ucraina și în atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

„Dacă există o amenințare care mă ține treaz noaptea, aceasta vine de la drone”, a declarat comisarul poliției din New York, Jessica Tisch, al cărei departament colaborează cu FBI-ul pentru combaterea dronelor.

Dronele sunt interzise deasupra stadioanelor și a zonelor destinate fanilor, iar Kachhia-Patel a spus că FBI-ul dispune de o „gamă completă de opțiuni” pentru a contracara incursiunile. Acestea includ agenți care monitorizează cerul și o „varietate de mijloace” pentru a doborî în siguranță dispozitivele, a spus el, fără a da detalii.

Înaintea Cupei Mondiale din acest an, sofisticarea crescândă a videoclipurilor generate cu AI a reprezentat o preocupare deosebită, oficialii avertizând că actorii statali pot folosi tehnologia pentru a răspândi dezinformare și panică.

În zilele de meci, FBI-ul va activa centre de operațiuni comune în fiecare oraș gazdă, reunind agenții de aplicare a legii locale, statale și federale pentru a monitoriza și investiga amenințările.

„Dacă există un videoclip care arată o explozie la un loc de desfășurare a evenimentului și este generat de IA, avem oameni pe teren care pot verifica dacă este adevărat sau nu”, a exemplificat Kachhia-Patel.

Companiile private de tehnologie, la mare căutare

Unele companii de IA s-au prezentat la departamentele de poliție din orașele gazdă, promițând să analizeze datele și înregistrările camerelor de supraveghere în zilele de meci pentru a preveni amenințările, inclusiv comportamentul turbulent al fanilor.

„Cunoaștem fanatismul sportiv de pe aici în ceea ce privește NFL și baseballul într-o oarecare măsură, dar nimic nu se compară cu fotbalul internațional”, a spus Jake Becchina, purtător de cuvânt al poliției din Kansas City, Missouri, care va găzdui șase meciuri.

Departamentul de Securitate Internă a încheiat un contract cu Peregrine Technologies, care promite să analizeze datele poliției și informațiile disponibile public, cum ar fi locurile de antrenament ale echipelor și țara de origine a barurilor populare, pentru a preveni posibile conflicte.

În Dallas, o recentă modernizare tehnologică în valoare de 120 de milioane de dolari va dota poliția locală cu camere corporale capabile de traduceri în timp real, ajutând forțele de ordine să comunice cu vizitatorii internaționali care vor sosi în curând în regiune.

Mai multe companii specializate în detectarea și neutralizarea dronelor își unesc eforturile pentru a ajuta agențiile federale să asigure securitatea spațiului aerian.

Una dintre aceste companii, Fortem, a afirmat că a semnat un contract de milioane de dolari cu DHS înainte de Cupa Mondială pentru o strategie neobișnuită de neutralizare a dronelor: cvadricoptere (quadcopter) care pot trage plase către dronele intruzive pentru a le prinde în aer. Un purtător de cuvânt al DHS a refuzat să discute despre contract.

La fel cum echipele vor încerca să dea tot ce au mai bun pe teren, Giuliani spune că planificarea securității este o șansă unică de a „demonstra caracterul excepțional al Americii”.

„Dacă ne facem treaba cum trebuie”, a adăugat Giuliani, „nimeni nu va mai vorbi despre securitate la Cupa Mondială”.