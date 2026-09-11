Corespondent Pro TV: „Bancnotele ar fi fost tipărite de doi români și un italian, folosind echipamente performante și hârtie specială într-o casă din localitatea Burla, județul Suceava. Vineri ei au fost trimiși în judecată pentru mai multe infracțiuni printre care falsificare de monede, constituirea unui grup infracțional organizat și punerea în circulație de valori străine. Capul grupării era un italian de 41 de ani. Împreună cu ceilalți doi români, de 25 și 32 de ani, a imprimat ilegal bancnote de 50, 100 și 200 de euro. Gruparea, susțin procurorii DIICOT, voia să pună în circulație banii falși în Romania, dar ar fi început să dezvolte o rețea în Bulgaria, aducând acolo un milion 200.000 de euro falși. Planul le-a fost dejucat însă, și au fost prinși în flagrant de anchetatori. În prezent, cei trei sunt încă în arest preventiv. Magistrații Tribunalului Suceava vor soluționa dosarul”.