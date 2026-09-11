„Subiectul nu este doar de interes general, dar are un impact, atunci când vorbim de riscul climatic atât de mare încât foarte rar se discută şi foarte rar ne dăm seama despre cât de amplu, cât de mare poate să fie şi cât de mult ne poate afecta. Asigurarea este parte din soluţie şi e nevoie, practic, de a avea posibilitatea să o iei de la capăt (...) În plan naţional avem un sistem dezvoltat, implementat de mai bine de 15 ani, administrat de o companie de asigurări, ce reuneşte un număr de alte companii de asigurări - PADROM, fostul PAID. Avem un produs obligatoriu prin lege şi acesta cuprinde, printre altele, şi riscul de inundaţii, alături de alunecările de teren şi cutremur. Cu toate că este un produs obligatoriu, gradul de cuprindere în asigurare este totuşi relativ mic, 25 - 26%, adică aproximativ două milioane şi jumătate de locuinţe sunt în acest program de asigurări naţional. Dintre ele, până în două milioane, au o asigurare extinsă a imobilului, şi pentru alte riscuri şi pentru alte bunuri. Raţional este să avem, practic, un grad de cuprindere aproape de 100%, însă, de la raţional la fapte, intervin mulţi alţi factori, unii, poate, administrativ-operaţionali, dar unul cel mai cu impact este despre modul cum ne raportăm, cum mergem pe risc”, a spus Mititelu.

Asigurarea obligatorie a locuinței (PAD) este o poliță impusă prin lege pentru toți proprietarii din România, care acoperă trei dezastre naturale majore: cutremure, inundații și alunecări de teren.

Acesta a adăugat că amplitudinea evenimentelor climatice este foarte mare la nivel global, iar valoarea despăgubirilor asociate acestor manifestări se ridică la aproximativ 200 de miliarde de dolari.

„Suntem propriile victime al unei judecăţi cognitive. Ideea că nouă nu ni se poate întâmpla, doar la alţii, nu acum, ci mâine sau peste 100 de ani, şi, de asemenea, poate o să se întâmple, dar nu o să fie cine ştie ce, sunt doar rezultatul unui mod de a privi lucrurile, fără să ne raportăm la viitor de o manieră obiectivă. Pentru că realitatea ne spune altceva: amplitudinea între asemenea evenimente este foarte, foarte mare. Ar trebui, raţional, să ne implicăm şi să intrăm în astfel de sisteme de protecţie. În plan global, undeva la 200 de miliarde de dolari este valoarea despăgubirilor asociate unor manifestări de riscuri climatice. Suma poate părea nu foarte mare, la nivelul unei economii globale, dar totuşi sunt sute de miliarde. Ceea ce, însă, ne atrage atenţia este recurenţa evenimentelor şi mai ales severitatea, adică valoarea despăgubirilor, rezultat al pagubelor produse de aceste evenimente climatice nefavorabile, este în creştere. Riscul climatic nu mai este un risc, pentru care avem nişte instrumente, nişte soluţii, la nivelul societăţii în a-l administra, ci devine un factor care poate să aibă un impact asupra întregii societăţii, întregii economii. Pentru că nu vorbim numai de case, nu vorbim numai de locuinţe, dar vorbim şi de viaţa oamenilor şi de sănătatea lor, vorbim, de asemenea, şi de un impact pe care astfel de evenimente, rezultate din riscul climatic îl are asupra activităţii economice”, a punctat oficialul ASF.