Este a doua luna în care inflația scade mai serios. Inflația anuală a ajuns în august la 6,2%, potrivit Institutului Național de Statistică, de la peste 10%, cât era în iunie. Asta înseamnă că produsele și serviciile continuă să se scumpească, dar mai lent.

Cel mai mult au contribuit la această evoluție alimentele, care s-au scumpit în medie cu 2,6% față de luna august a anului trecut. Ba chiar vedem și ieftiniri, în cazul unor legume și fructe proaspete.

În cazul mărfurilor nealimentare vedem scumpiri peste medie, în special benzina și motorina, care au prețuri mai mari cu 25%-34%. Iar serviciile s-au scumpit în medie cu 11%.

Pe de altă parte, salariul mediu net a crescut în iulie cu 5,5%, față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor INS din iulie, într-un ritm mai lent decât prețurile. Ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a românilor a scăzut.