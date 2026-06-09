Influencerul chinez de turism Guo și Border Collie-ul său în vârstă de opt ani, Chutou, erau vedete pe internet și, împreună, au strâns peste 1,5 milioane de urmăritori pe Douyin, versiunea chineză a aplicației TikTok, scrie Daily Mail.

Câinele și-a însoțit stăpânul timp de ani de zile în călătorii prin China, de la excursii cu cortul pe munți înzăpeziți până în deșerturi, adesea păzindu-l noaptea în fața cortului.

Potrivit publicației South China Morning Post (SCMP), care a publicat prima dată știrea, Guo l-a lăsat recent pe Chutou acasă, în grija părinților săi, pentru a porni într-o călătorie cu mașina pe cont propriu în Georgia.

Însă câinele a dispărut pe 11 mai, susține publicația, imaginile de pe camerele de supraveghere arătând, se pare, doi necunoscuți care îl luau cu ei pe o bicicletă electrică.

Câinele a dispărut fără urmă

Pe 26 mai, Guo – care se întorsese în China pentru a-și căuta câinele – l-a localizat pe bărbatul acuzat că l-a furat pe Chutou și i-ar fi oferit 10.000 de yuani (1.100 de lire sterline) pentru returnarea animalului.

Bărbatul a spus că l-a confundat pe Chutou cu un câine vagabond, a afirmat SCMP, dar Guo a respins explicația, subliniind că, câinele purta o zgardă și un dispozitiv de urmărire GPS.

Guo a aflat ulterior că Chutou fusese vândut unui restaurant care servește carne de câine pentru 180 de yuani (20 de lire sterline) și că animalul său de companie iubit fusese mâncat, potrivit publicației.

„Câinele e mort, așa că nu mai face atâta tam-tam. Nu am încălcat legea”, a spus bărbatul care ar fi vândut câinele, potrivit SCMP.

Restaurantul a cumpărat animalul

Se pare că Guo l-a confruntat pe angajatul restaurantului care l-a sacrificat pe Chutou, în speranța de a-i recupera rămășițele sau blana.

„Blana a fost aruncată la gunoi cu mult timp în urmă”, ar fi răspuns măcelarul.

Guo l-a cumpărat pe Chutou în 2018 de la un vânzător ambulant, plătind peste 2.000 de yuani (221 de lire sterline) când cățelul avea doar trei luni.

Câinele a devenit cunoscut pentru inteligența, energia și temperamentul său blând prin videoclipurile în care a apărut pe rețelele de socializare.

Guo, devastat, ar fi raportat incidentul la poliție și ar fi prezentat dovezi privind valoarea de piață a lui Chutou, în speranța că cazul va duce la acuzații penale.

Poliția din județul Ningling, provincia Henan, a deschis o anchetă, potrivit publicației HK01.

Poliția a deschis o anchetă

Cazul a stârnit indignare generalizată online, reaprinzând dezbaterea privind comerțul cu carne de câine din China.

Un utilizator de social media a scris: „Am plâns în timp ce mă uitam la vechile videoclipuri cu Chutou. O ființă atât de plină de viață și de lumină a avut un sfârșit atât de tragic. Cei care l-au furat, l-au ucis și l-au mâncat trebuie să plătească.”

Deși unele orașe din China au interzis consumul de carne de câine și pisică, țara nu dispune de o lege națională cuprinzătoare privind protecția animalelor de companie, ceea ce înseamnă că animalele de companie sunt tratate, în general, ca bunuri.

Conform organizației Humane World for Animals, aproximativ 10 milioane de câini și patru milioane de pisici sunt ucise în fiecare an în China pentru consumul uman.

Un sondaj din 2017 a relevat că, chiar și în Yulin, locul de desfășurare al celebrului festival al cărnii de câine, 72% dintre oameni nu consumă regulat carne de câine, în ciuda eforturilor comercianților de carne de câine de a o promova.

Un sondaj național realizat în 2016 a arătat că 64% dintre cetățenii chinezi doreau încetarea festivalului de la Yulin, iar mai mult de jumătate consideră că comerțul cu carne de câine ar trebui interzis complet.

Majoritatea celor chestionați, 69,5%, nu au mâncat niciodată carne de câine.