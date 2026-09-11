Șeful DSU, secretarul de stat Raed Arafat, a fost inculpat în ”dosarul elicopterul”: ”Nu, nu-mi depun demisia”

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Agerpres

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) a ajuns, vineri, la Parchetul Militar. El le-a spus jurnaliștilor că a fost anunțat de procurori că are ”calitatea de inculpat în dosarul cu elicopterul”.

autor
Cristian Matei

De asemenea, Arafat a respins toate acuzațiile procurorilor militari, care afirmă că el ar fi făcut ”contrabandă”.

”În primul rând, eu, ca persoană, am dreptul să mă apăr și am două limite la apărarea mea personală, care o fac oricând: să fie în limita legii și în limita decenței. Și acest lucru o să-l fac continuu, respectând aceste două limite. În al doilea rând, fapta de contrabandă cu elicopterul, am mai explicat-o și o spun din nou: este o faptă care este ... efectiv nu știu cum poate fi justificată, din momentul din care instituțiile toate erau informate, vama a dat un punct de vedere pe baza căruia a acționat Inspectoratul General de Aviație. La venirea elicopterului s-a trimis un act care dovedește că elicopterul a venit la vamă, a fost corespondență între vamă și Inspectoratul de Aviație, și mai mult decât atât, oricine, vamă sau ANAF-ul, putea să vină și să spună trebuie să plătiți TVA-ul.

Deci, timp de 9 ani n-a venit nimeni să spună trebuie să plătiți TVA-ul, când toată lumea știa de situația și a fost informată. Contrabandă înseamnă clandestinitate și intenția de a aduce un folos în buzunarul cuiva. Și aici dosarul nu este unul nou, este din 2020, a fost la DNA, pornit de același procuror”.

Raed Arafat: ”Nu, nu-mi depun demisia”

Întrebat de jurnaliști dacă va demisiona din funcția de șef al DSU, Raed Arafat a respins această posibilitate.

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”În acest caz n-am să fac acest lucru, pentru că această demisie ar însemna exact ce consider că a pornit împotriva mea, a ajuns la concluzia care o doresc aceste persoane. Așa că nu, nu-mi depun demisia. Am multă treabă de făcut și, credeți-mă, ambele dosare au un impact major, nu numai pe mine, au impact major pe persoanele implicate, pe persoanele din jurul lor. Toată lumea are temeri. Ce mai facem dacă o adresă de la Vamă din 2017 nu mai este recunoscută ca atare în 2026, în viitor cer punct de vedere la o instituție ți-l dă și după 5 ani vine cineva și spune: de fapt, noi n-am vrut să spunem asta, am vrut să spunem asta. Deci sunt niște probleme majore aici, care sunt probleme sistemice care vor trebui adresate”, a mai afirmat Arafat.

”Dosarul elicopterul”

Dosarul privind elicopterul SMURD îl vizează pe Raed Arafat în legătură cu înlocuirea, în 2017, a unui elicopter SMURD pierdut într-un accident produs în 2016 în Republica Moldova.

Procurorii militari suspectează că aeronava primită ca despăgubire ar fi fost introdusă în România fără plata TVA și fără îndeplinirea formalităților vamale, ceea ce ar fi produs un prejudiciu bugetului de stat.

Arafat a susținut că nu există dovezi concrete împotriva sa și că includerea sa în dosar ar fi „forțată și artificială”, vorbind despre o posibilă campanie de discreditare.

Elicopterul investigat a fost primit în 2017 de la compania de asigurări ca înlocuitor pentru aparatul SMURD prăbușit în Republica Moldova în 2016. Arafat a susținut că Direcția Generală a Vămilor fusese informată la acel moment și că i s-ar fi comunicat că nu este necesară plata TVA. El a mai afirmat că DNA analizase anterior cazul și îl clasase.

În iulie 2026, procurorii militari au instituit sechestru pe conturile și locuința lui Raed Arafat, precum și asupra bunurilor altor persoane implicate în dosar. Astfel, Autoritatea Vamală Română s-a constituit parte civilă și a calculat un prejudiciu estimat la aproximativ 8 milioane de lei.

Arafat a contestat și modul de calcul al prejudiciului, afirmând că suma reprezintă TVA care, în opinia sa, ar fi trebuit achitată de o instituție publică și al cărei beneficiar final este tot statul.

Șeful DSU, Raed Arafat, este suspect într-o anchetă penală a Parchetului Militar, privind achiziţia unui elicopter

Sursa: StirilePROTV

Etichete: raed arafat, elicopter,

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