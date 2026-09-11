Șeful DSU, secretarul de stat Raed Arafat, a fost inculpat în ”dosarul elicopterul”: ”Nu, nu-mi depun demisia”

De asemenea, Arafat a respins toate acuzațiile procurorilor militari, care afirmă că el ar fi făcut ”contrabandă”.

”În primul rând, eu, ca persoană, am dreptul să mă apăr și am două limite la apărarea mea personală, care o fac oricând: să fie în limita legii și în limita decenței. Și acest lucru o să-l fac continuu, respectând aceste două limite. În al doilea rând, fapta de contrabandă cu elicopterul, am mai explicat-o și o spun din nou: este o faptă care este ... efectiv nu știu cum poate fi justificată, din momentul din care instituțiile toate erau informate, vama a dat un punct de vedere pe baza căruia a acționat Inspectoratul General de Aviație. La venirea elicopterului s-a trimis un act care dovedește că elicopterul a venit la vamă, a fost corespondență între vamă și Inspectoratul de Aviație, și mai mult decât atât, oricine, vamă sau ANAF-ul, putea să vină și să spună trebuie să plătiți TVA-ul.

Deci, timp de 9 ani n-a venit nimeni să spună trebuie să plătiți TVA-ul, când toată lumea știa de situația și a fost informată. Contrabandă înseamnă clandestinitate și intenția de a aduce un folos în buzunarul cuiva. Și aici dosarul nu este unul nou, este din 2020, a fost la DNA, pornit de același procuror”.

Raed Arafat: ”Nu, nu-mi depun demisia”

Întrebat de jurnaliști dacă va demisiona din funcția de șef al DSU, Raed Arafat a respins această posibilitate.

”În acest caz n-am să fac acest lucru, pentru că această demisie ar însemna exact ce consider că a pornit împotriva mea, a ajuns la concluzia care o doresc aceste persoane. Așa că nu, nu-mi depun demisia. Am multă treabă de făcut și, credeți-mă, ambele dosare au un impact major, nu numai pe mine, au impact major pe persoanele implicate, pe persoanele din jurul lor. Toată lumea are temeri. Ce mai facem dacă o adresă de la Vamă din 2017 nu mai este recunoscută ca atare în 2026, în viitor cer punct de vedere la o instituție ți-l dă și după 5 ani vine cineva și spune: de fapt, noi n-am vrut să spunem asta, am vrut să spunem asta. Deci sunt niște probleme majore aici, care sunt probleme sistemice care vor trebui adresate”, a mai afirmat Arafat.