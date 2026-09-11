Joi noaptea, bărbatul s-ar fi certat cu o femeie cu care avea o relație apropiată, iar aceasta a cerut ajutorul poliției, care a emis un ordin provizoriu de protecție.

Corespondent Știrile PRO TV: „Toată povestea a început aseară, după ora 8:00, când o femeie de 46 de ani, care locuiește într-un cartier rezidențial de la marginea orașului Pipera, a sunat la 112 să anunțe că este agresată fizic de un bărbat. Polițiștii s-au deplasat la adresă și au constatat că ceea ce susținea femeia se confirmă. L-au identificat pe bărbatul de 61 de ani și i-au impus un ordin de restricție pentru cinci zile. Vorbim de un ordin provizoriu prin care bărbatul se obliga să nu se mai apropie de această femeie la o distanță mai mică de 200 de metri. Apoi, opt ore mai târziu, un alt apel la 112 anunța că bărbatul a părăsit locuința, înarmat cu un pistol. Cea care a sunat la 112 era soția generalului în rezervă. Aceasta le-a explicat polițiștilor că este îngrijorată, întrucât bărbatul a părăsit locuința și avea asupra lui un pistol de 9 mm, pe care îl deținea în mod legal. Imediat, forțele de ordine au intrat în alertă. Unele echipaje de poliție s-au deplasat la adresa primei femei care a fost agresată, de teamă ca întreaga situație să nu escaladeze, iar alte echipaje au pornit să îl depisteze pe bărbat, însă nu au reușit să îl găsească. Între timp, și rudele îl sunau disperate, încercând să îl convingă să renunțe la orice gest pe care avea să îl comită. Dimineață, în jurul orei 8:00, o rudă a anunțat poliția că a aflat că acesta s-ar fi deplasat la o adresă din Prahova, la o locuință de vacanță. Polițiștii au reușit să intre și l-au descoperit pe general fără suflare, din păcate, undeva în zona garajului, spun sursele noastre și vecinii de acolo.Polițiștii au descoperit lângă trupul generalului și pistolul de 9 mm. Deocamdată, vorbim de un dosar penal care cercetează moartea suspectă. Polițiștii iau în calcul toate variantele. Deocamdată, a fost înștiințat și Ministerul Apărării Naționale și și aceștia au confirmat că era vorba de generalul în rezervă Dorin Ioniță. Acesta avea 61 de ani, a fost comandant al forțelor întrunite în România, dar, totodată, a desfășurat și misiuni sub egida ONU. A fost în Africa, a fost, de asemenea, în Congo și a fost și observator militar.Acesta a avut o carieră strălucită și chiar a coordonat și parada militară de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf, în anul 2019.”