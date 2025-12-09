Anunț rar în Japonia, după cutremurul cu magnitudinea 7,5. Populația niponă a fost avertizată de Guvern

Guvernul nipon a avertizat populația că există riscul să se producă un "mega-cutremur" de-a lungul coastei de nord. Este rar un astfel de anunț.

Inclusiv ministerul nostru de Externe a emis un avertisment de călătorie. Asta, după ce un seism cu magnitudinea 7,5 a zguduit regiunea.

Câteva zeci de persoane au fost rănite, după seismul produs la ora locală 23 și 15 minute, la aproximativ 50 de kilometri adâncime.

Majoritatea răniților au avut de suferit, după ce au căzut peste ei diverse obiecte în case ori magazine.

Au apărut inclusiv surpări pe unele șosele, iar mai multe curse feroviare, au fost suspendate. Mii de locuințe au rămas fără curent electric. Autoritățile au emis și o alertă de tsunami și au evacuat preventiv mai multe localități.

