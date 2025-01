ANSA: Trump vrea să retragă 20.000 de soldați americani din Europa

Donald Trump este dispus să reducă numărul trupelor americane din Europa cu aproximativ 20%, adică aproximativ 20.000 de oameni, ca parte a unei revizuiri a angajamentului său de a proteja Europa, anunță ANSA.it, care citează o sursă din UE.

„În plus, pentru cei care rămân, el ar dori contribuții financiare din partea țărilor europene, deoarece acești soldați sunt un factor de descurajare, iar costurile nu pot fi suportate doar de contribuabilii americani”, a adăugat sursa.

Trump, în 2024, către liderii NATO: „Nu v-aș proteja”

Trump și-ar fi exprimat „în mod consecvent” dorința în fața diverșilor lideri europeni cu care s-a întâlnit până acum.

În februarie 2024, Donald Trump afirma că va încuraja Rusia să facă „ce naiba vrea” oricărei țări membre NATO care nu respectă liniile directoare privind cheltuielile pentru apărare, într-o recunoaștere uimitoare că nu va respecta clauza de apărare colectivă din centrul alianței dacă va fi reales.

„NATO a fost distrusă până când am apărut eu. Am spus: 'Toată lumea va plăti'. Ei au spus: 'Ei bine, dacă nu plătim, tot ne veți proteja?' Am spus: 'Absolut nu'. Nu le-a venit să creadă răspunsul”, dezvăluia Trump, potrivit CNN.

Trump a spus că „unul dintre președinții unei țări mari” l-a întrebat la un moment dat dacă SUA ar mai apăra țara dacă ar fi invadată de Rusia, chiar dacă „nu plătesc”.

„Nu, nu v-aș proteja”, și-a amintit Trump că i-a spus acelui președinte. „De fapt, i-aș încuraja să facă ce naiba vor. Trebuie să plătiți. Trebuie să vă plătiți facturile”.

