Un deputat regional rus propune schimbarea numelui Mării Negre în ”Marea Rusă”, după exemplul lui Trump cu Golful Americii

Potrivit ediţiei de luni a site-ului Ostorozhno Novosti, citat de platforma guvernamentală ucraineană United24 și preluat de News.ro, Bulanov a declarat că a fost inspirat de decizia noului preşedinte american Donald Trump de a redenumi Golful Mexic ”Golful Americii”.

În opinia sa, Marea Neagră a fost numită în mod istoric ”Marea Rusă”, un lucru menţionat, susţine el în unele cronici ruseşti vechi.

”Ideea regândirii numelor geografice câştigă populare în întreaga lume, în timp ce naţiunile depun eforturi să-şi pună în valoare identitatea istorică şi culturală”, spune Bulanov.

”În acest context, putem lua în vedere să redăm Mării Negre numele său vechi de Marea Rusă”, declara el.

