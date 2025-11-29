Andrii Iermak a anunțat că pleacă pe front, la o zi după ce a demisionat: „Nu vreau să creez probleme pentru Zelenski”

Fostul șef al Cancelariei Prezidențiale de la Kiev, Andrii Iermak, anunță că pleacă pe front după ce și-a dat demisia, forțat de cea mai mare anchete de corupție din era Zelenski

Fostul șef al cancelariei prezidențiale de la Kiev, Andrii Iermak, a anunțat că intenționează să meargă pe linia frontului după ce și-a dat demisia în contextul unei ample anchete de corupție. Declarația apare într-o scrisoare transmisă publicației New York Post pe 28 noiembrie.

„Mă duc pe front și sunt pregătit pentru orice represalii. Sunt o persoană onestă și decentă”, a scris Iermak.

Demisia și mesajul său vin după ce anchetatorii Biroului Național Anticorupție (NABU) au percheziționat locuința acestuia în cadrul investigației ce vizează presupuse deturnări de fonduri la compania nucleară de stat Energoatom. Cazul este considerat cel mai amplu dosar de corupție din mandatul președintelui Volodimir Zelenski, ducând deja la demiterea miniștrilor Energiei și Justiției.

De ce și-ar fi dat demisia Andrii Iermak

Iermak nu a precizat când intenționează să se alăture frontului și nici dacă va intra în rândurile Forțelor Armate ale Ucrainei. În scrisoare, el sugerează însă că decizia demisiei a fost luată pentru a nu afecta politic președintele Zelenski. „Am fost ponegrit, iar demnitatea mea nu a fost protejată, deși sunt la Kiev din 24 februarie 2022. Nu vreau să creez probleme pentru Zelenski; plec pe front”, a transmis el.

Ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olha Stefanishyna, a confirmat pentru New York Post că perchezițiile au avut loc, dar a subliniat că „nu au urmat acțiuni procedurale”. Ea a precizat că Iermak a demisionat pentru „a opri speculațiile”.

Numit în funcție în 2020, Iermak a devenit unul dintre cei mai influenți actori ai administrației de la Kiev, cu un rol major în securitate, diplomație și politica internă. Deși criticile la adresa puterii sale au fost constante, Zelenski l-a apărat de-a lungul timpului.

Potrivit unei investigații publicate de Ukrainska Pravda pe 24 noiembrie, Iermak ar fi fost implicat în schema Energoatom, unde ar fi fost identificat de anchetatori sub numele de cod „Ali Baba”. Procurorul-șef anticorupție, Oleksandr Klymenko, a declarat în noiembrie că „Ali Baba” ar fi ținut ședințe și ar fi dat dispoziții unor instituții de forță pentru a exercita presiuni asupra anchetatorilor NABU.

Dosarul Energoatom include și suspiciuni privind achiziții de proprietăți de lux finanțate din schema de deturnare, printre care una în apropiere de Kiev care ar fi fost destinată lui Iermak. Investigația a alimentat presiuni în cercul prezidențial pentru îndepărtarea acestuia, în încercarea de a recâștiga încrederea publică.

