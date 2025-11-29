Andrii Iermak a anunțat că pleacă pe front, la o zi după ce a demisionat: „Nu vreau să creez probleme pentru Zelenski”

Stiri externe
29-11-2025 | 14:28
Andrii Iermak
Fostul șef al Cancelariei Prezidențiale de la Kiev, Andrii Iermak, anunță că pleacă pe front după ce și-a dat demisia, forțat de cea mai mare anchete de corupție din era Zelenski

Fostul șef al cancelariei prezidențiale de la Kiev, Andrii Iermak, a anunțat că intenționează să meargă pe linia frontului după ce și-a dat demisia în contextul unei ample anchete de corupție. Declarația apare într-o scrisoare transmisă publicației New York Post pe 28 noiembrie.

„Mă duc pe front și sunt pregătit pentru orice represalii. Sunt o persoană onestă și decentă”, a scris Iermak.

Demisia și mesajul său vin după ce anchetatorii Biroului Național Anticorupție (NABU) au percheziționat locuința acestuia în cadrul investigației ce vizează presupuse deturnări de fonduri la compania nucleară de stat Energoatom. Cazul este considerat cel mai amplu dosar de corupție din mandatul președintelui Volodimir Zelenski, ducând deja la demiterea miniștrilor Energiei și Justiției.

De ce și-ar fi dat demisia Andrii Iermak

Iermak nu a precizat când intenționează să se alăture frontului și nici dacă va intra în rândurile Forțelor Armate ale Ucrainei. În scrisoare, el sugerează însă că decizia demisiei a fost luată pentru a nu afecta politic președintele Zelenski. „Am fost ponegrit, iar demnitatea mea nu a fost protejată, deși sunt la Kiev din 24 februarie 2022. Nu vreau să creez probleme pentru Zelenski; plec pe front”, a transmis el.

Vladimir Putin și Dmitri Peskov
Reacția Rusiei la scandalul de corupție de la Kiev, după demisia șefului de cabinet a lui Volodimir Zelenski

Ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olha Stefanishyna, a confirmat pentru New York Post că perchezițiile au avut loc, dar a subliniat că „nu au urmat acțiuni procedurale”. Ea a precizat că Iermak a demisionat pentru „a opri speculațiile”.

Numit în funcție în 2020, Iermak a devenit unul dintre cei mai influenți actori ai administrației de la Kiev, cu un rol major în securitate, diplomație și politica internă. Deși criticile la adresa puterii sale au fost constante, Zelenski l-a apărat de-a lungul timpului.

Potrivit unei investigații publicate de Ukrainska Pravda pe 24 noiembrie, Iermak ar fi fost implicat în schema Energoatom, unde ar fi fost identificat de anchetatori sub numele de cod „Ali Baba”. Procurorul-șef anticorupție, Oleksandr Klymenko, a declarat în noiembrie că „Ali Baba” ar fi ținut ședințe și ar fi dat dispoziții unor instituții de forță pentru a exercita presiuni asupra anchetatorilor NABU.

Dosarul Energoatom include și suspiciuni privind achiziții de proprietăți de lux finanțate din schema de deturnare, printre care una în apropiere de Kiev care ar fi fost destinată lui Iermak. Investigația a alimentat presiuni în cercul prezidențial pentru îndepărtarea acestuia, în încercarea de a recâștiga încrederea publică.

Sursa: nypost.com

Etichete: Ucraina, coruptie, volodimir zelenki,

Dată publicare: 29-11-2025 14:28

Plecarea „Cardinalului verde” zguduie Kievul - Politico. Scandalul de corupție deschide lupta pentru putere în Ucraina
Stiri externe
Plecarea „Cardinalului verde” zguduie Kievul - Politico. Scandalul de corupție deschide lupta pentru putere în Ucraina

Plecarea lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, reprezintă o schimbare radicală pentru Ucraina, care pregăteşte terenul pentru o luptă acerbă în ceea ce priveşte modul în care este guvernată ţara, comentează POLITICO.

Reacția Rusiei la scandalul de corupție de la Kiev, după demisia șefului de cabinet a lui Volodimir Zelenski
Stiri externe
Reacția Rusiei la scandalul de corupție de la Kiev, după demisia șefului de cabinet a lui Volodimir Zelenski

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat vineri că demisia lui Andrii Iermak, şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, reflectă o criză politică profundă în Ucraina.

„Cel mai puternic om al lui Zelenski”, pus la punct de Maia Sandu dintr-un singur cuvânt. Președintele Ucrainei a rămas mut
Stiri externe
„Cel mai puternic om al lui Zelenski”, pus la punct de Maia Sandu dintr-un singur cuvânt. Președintele Ucrainei a rămas mut

Fostul premier al Republicii Moldova Ion Sturza a relatat într-o postare publică despre o întâmplare de culise între Maia Sandu, Volodimir Zelenski și șeful de cabinet demisionar Andrii Iermak, vizat de o anchetă de corupție în Ucraina.

Reforma pensiilor speciale poate salva banii din PNRR, crede șeful Senatului. Pîslaru avertizează că termenul a expirat
Stiri Politice
Reforma pensiilor speciale poate salva banii din PNRR, crede șeful Senatului. Pîslaru avertizează că termenul a expirat

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră că, dacă România va reuși să aibă o lege a pensiilor magistraților până la finalul anului, banii din PNRR 'pot fi salvați'.

Viktor Orban: Ucraina trebuie să existe ca stat tampon. Concesiile teritoriale față de Rusia sunt inevitabile
Stiri externe
Viktor Orban: Ucraina trebuie să existe ca stat tampon. Concesiile teritoriale față de Rusia sunt inevitabile

Viktor Orban, a schiţat o viziune controversată asupra viitorului Ucrainei, sugerând că ţara ar trebui să existe după război în primul rând ca un stat tampon între Rusia şi NATO, informează sâmbătă dpa.

Cod galben de ploi abundente în zece județe și București. Până când este valabil | HARTĂ
Vremea
Cod galben de ploi abundente în zece județe și București. Până când este valabil | HARTĂ

Un cod galben de ploi abundente este valabil, de sâmbătă până duminică, în zece județe și municipiul București.

