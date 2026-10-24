Andrew Tate este „foarte bolnav” în închisoare și are nevoie de îngrijiri medicale, susține avocatul său: „Rugați-vă pentru el”

Controversatul Andrew Tate s-a îmbolnăvit grav în închisoarea federală din Florida în care se află acum și i se refuză îngrijirea medicală, afirmă avocatul său într-un apel public disperat.

Potrivit Daily Mail, fostul kickboxer în vârstă de 39 de ani, care se opune extrădării în Marea Britanie pe fondul unei liste de acuzații de viol, trafic de persoane și agresiune sexuală, a solicitat în repetate rânduri asistență medicală pe durata detenției sale în Miami. Însă, potrivit avocatului său, Joe McBride, aceste cereri au rămas fără răspuns. „Andrew este foarte bolnav”, afirmă McBride într-un mesaj publicat pe X. „A solicitat tratament medical de mai multe ori. Asistența medicală este un drept fundamental al omului. Dacă Andrew nu primește tratament în curând, vom da în judecată FDC Miami până la epuizare. Rugați-vă pentru el”, mai spune avocatul, susținând că clientul său nu a primit niciun fel de îngrijire. Aceste afirmații vin în contextul în care Tate și fratele său mai mic, Tristan, în vârstă de 38 de ani, rămân închiși la Centrul Federal de Detenție din Miami, o instituție care a mai fost acuzată în trecut de condiții insalubre, supraaglomerare și maltratare a deținuților. Recomandări Video India, surprinsă în imagini spectaculoase pentru Calendarul Pirelli 2027. Trei ...

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Franța mobilizează 70.000 de polițiști și jandarmi pentru următoarele proteste. ... Nici natura exactă a bolii despre care se spune că suferă Tate, nici gravitatea acesteia nu au fost făcute publice. De asemenea, afirmațiile avocatului său privind lipsa tratamentului nu au fost verificate independent.

Nu este prima dată când Andrew se plânge cu privire la starea sa fizică, în contextul unor proceduri penale. În timpul problemelor sale juridice anterioare din România, Tate a solicitat permisiunea de a călători în Emiratele Arabe Unite din motive medicale, invocând probleme cu plămânii. Frații Tate, care și-au construit imaginea online în jurul unei averi extraordinare, a mașinilor de lux și a călătoriilor internaționale extravagante, se află în arest din 18 iulie, când au fost reținuți în fața unui eveniment de box fără mănuși din centrul orașului Miami. Arestarea lor a urmat unei cereri de extrădare din partea procurorilor britanici, care doresc ca cei doi să fie repatriați în Marea Britanie pentru a răspunde la aproape 60 de capete de acuzare penală. Andrew se confruntă cu zeci de acuzații, inclusiv acuzații de viol, trafic de persoane, agresiune și deținere de material cu abuz sexual asupra copiilor. Tristan se confruntă cu 17 capete de acuzare, inclusiv acuzații de viol, exploatare sexuală și agresiune sexuală. Presupusele infracțiuni acoperă perioada cuprinsă între 2010 și 2017. Ambii frați au negat comiterea vreunei fapte ilegale. Încarcerarea lor marchează o adevărată răsturnare de situație pentru cei doi bărbați care, odată, își etalau averea și influența în fața a milioane de urmăritori pe rețelele sociale.

În loc să se bucure de stilul de viață luxos cu care erau obișnuiți, cei doi sunt reținuți în unitatea specială de detenție a centrului din Miami, separați de restul deținuților. Instituția a fost supusă unei atenții publice, din cauza modului în care tratează deținuții. Un raport al organizației Human Rights Watch a documentat acuzații privind „supraaglomerarea extremă, condițiile insalubre și tratamentul abuziv” din cadrul centrului de detenție. Alte relatări au descris infestări cu gândaci și celule contaminate cu deșeuri umane. Condițiile exacte în care se află frații Tate nu au fost stabilite în mod independent. Ultimele afirmații ale lui McBride vin în urma unor plângeri anterioare potrivit cărora clienții săi se confruntau cu acces insuficient la hrană și la produsele din magazinul închisorii. În luna august, Tristan a scris o notă de mână în care se plângea că frații au fost obligați să împartă o cantitate infimă de mâncare pe o perioadă de peste o lună. „Am avut 14 gustări în ultimele 32 de zile, împărțite între doi bărbați corpolenți. Ce e asta, «trick or treat»? Am slăbit 13 livre și mi-e foame”, a scris el. McBride a făcut publică ulterior scrisoarea, susținând că ambii bărbați au suferit o pierdere semnificativă în greutate.

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