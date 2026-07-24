Andrew Tate se plânge de condițiile din închisoare: „Vecinul meu este un canibal care țipă toată noaptea”

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
62579069
AFP

Andrew Tate, influencerul în vârstă de 39 de ani, arestat recent pentru infracțiuni sexuale, a publicat un nou mesaj din închisoare care a provocat un val de reacții și ironii pe rețelele sociale. 

autor
Mihaela Ivăncică

În postarea făcută joi, 23 iulie, pe platforma X, acesta susține că este încarcerat în condiții extrem de dure.

„Sunt ținut în SHU, cel mai înalt nivel de securitate existent”, a scris el. „Fără comisar. Fără vizite. Fără contact cu lumea exterioară. Vecinul meu este un canibal care țipă toată noaptea”, scrie Tate pe X.

Declarațiile sale au fost însă întâmpinate cu scepticism de numeroși utilizatori, care au remarcat contradicția dintre afirmația că nu are contact cu exteriorul și faptul că a publicat mesajul chiar pe rețeaua socială.

„Fără contact cu lumea exterioară postat în direct pe X. Wi-Fi-ul de înaltă securitate are impact diferit”, a scris un utilizator.

Alți comentatori au pus sub semnul întrebării descrierea făcută de Tate despre regimul de detenție, susținând că aceasta nu corespunde experienței persoanelor care au trecut prin astfel de condiții.

„Oricine a fost închis și a fost în segregare administrativă știe că tipul ăsta e plin de [înjurături]. Cel mai probabil este singur într-o celulă de doi oameni. Are o oră pe zi să se plimbe prin celulă, să dea telefoane, să facă dușuri etc. Încearcă să apeleze la umanitatea ta.”

Postarea a generat și reacții ironice, unii utilizatori alegând să răspundă în același registru provocator.

„Hei, putea fi mai rău, puteai avea un vecin care e un pedofil enervant, de tipul „mascul alfa”, cam ca canibalul ăla care țipă”, a mai scris altcineva.

Fraţii Tate se opun extrădării lor către Regatul Unit

Pe 21 mai, Andrew Tate și fratele său Tristan au anunțat că vor contesta extrădarea lor către Regatul Unit, unde sunt urmăriți în special pentru presupuse violuri, a anunțat luni avocatul lor, considerând că arestarea lor în Statele Unite este „motivată politic”.

Autoritățile americane i-au arestat sâmbătă la Miami pe influencer și pe fratele său mai mic, în momentul în care procurorii britanici anunțau noi acuzații împotriva lor pentru viol, trafic de persoane în scopul exploatării sexuale și agresiune, transmite AFP, citat de Agerpres.

Frații Tate se confruntă în prezent cu 42 de capete de acuzare pentru Andrew și 17 pentru Tristan.

„Ne opunem, evident, extrădării deoarece Andrew și Tristan sunt nevinovați. Nu au făcut niciodată nimic rău. Nu ar trebui să fie extrădați pentru infracțiuni pe care nu le-au comis”, a declarat avocatul lor, Joseph McBride, după o audiere dedicată cazului la un tribunal din Miami.

„Este motivată politic. Nu există nicio îndoială în această privință”, a adăugat el în fața jurnaliștilor.

Avocatul a indicat că arestarea lor a avut loc la câteva zile după o întâlnire a celor doi frați, la Washington, cu membri ai Congresului.

„Se plimbau în incinta Capitoliului, iar trei zile mai târziu se trezesc în salopete de deținuți. Faceți legătura”, a lansat el.

Andrew Tate este unul dintre principalii reprezentanți ai „manosferei”, o rețea de comunități, adesea online, care îmbină o viziune caricaturală a masculinității, o misoginie profundă și tehnici de dezvoltare personală.

El își difuzează opiniile controversate în fața a milioane de persoane pe rețelele sociale, având inclusiv 10,8 milioane de urmăritori pe X.

El și fratele său au fost încarcerați câteva luni în România, unde au locuit mai mulți ani și au fost acuzați că au păcălit mai multe femei în scopul exploatării sexuale, inclusiv minore, înainte de a li se permite să părăsească țara.

În martie 2025, statul american Florida a deschis o anchetă penală care îi vizează pe cei doi frați. Stadiul actual al acestei anchete nu este cunoscut, mai scrie AFP.

Axios: Frații Tate nu vor fi protejați de administrația Trump

Preşedintele Donald Trump şi secretarul de stat Marco Rubio nu intenţionează să blocheze extrădarea în Marea Britanie a fraţilor Tate, scrie News.ro, care citează Axios.

Andrew şi Tristan Tate au făcut parte din coaliţia de voci hipermasculine de pe reţelele sociale care l-au susţinut pe Trump când acesta a fost reales în 2024. Fraţii au legături cunoscute cu doi dintre fiii lui Trump şi au beneficiat de sprijinul unor consilieri de top ai acestuia.

Oficial şi public, Trump şi administraţia sa i-au ţinut pe fraţii Tate la distanţă din cauza reputaţiei lor dubioase.

„Statele Unite au un tratat de extrădare cu Marea Britanie, iar administraţia intenţionează să îl respecte în acest caz”, a declarat pentru Axios un oficial de rang înalt al administraţiei.

Şerifii federali americani i-au arestat pe fraţii Tate în Miami, sâmbătă, după ce autorităţile britanice au emis 38 de noi acuzaţii de infracţiuni sexuale împotriva lor, aducând numărul total al acuzaţiilor la 59.

De asemenea, aceştia au fost puşi sub acuzare pentru infracţiuni sexuale separate în România în 2023.

În documentele depuse la tribunal, Departamentul de Justiţie a precizat clar că Rubio are „drept exclusiv” de a bloca extrădarea lor în Marea Britanie dacă va considera că fraţii sunt persecutaţi politic.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: inchisoare, andrew tate,

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