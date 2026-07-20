Serviciul Procuraturii Coroanei Britanice (CPS) a confirmat - duminică - că va formula noi acuzații împotriva celor doi frați, care au fost arestați de agenții US Marshals - o agenție federală de aplicare a legii responsabilă cu urmărirea persoanelor urmărite penal și punerea în executare a ordinelor judecătorești - la Miami în legătură cu acuzațiile aduse de alte patru victime, scrie Agerpres.

Avocatul fraților Tate contestă arestarea

Într-o postare pe X, avocatul lor, Joseph McBride, a declarat că frații au fost ținuți „în camere separate” și că vor compărea în fața unei instanțe din Florida luni.

El a calificat arestarea lor drept „neamericană și de neconceput”, adăugând că guvernul britanic „vrea să-i îngroape într-o închisoare străină pentru tot restul vieții”.

Cei doi au negat anterior orice faptă ilegală, iar McBride a afirmat că frații sunt „doi bărbați nevinovați”.

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Procuratura Coroanei a confirmat de asemenea că a solicitat extrădarea fraților din SUA.

Andrew Tate, acuzat de noi infracțiuni

Influencerul Andrew Tate (39 de ani) a fost acuzat de încă șapte capete de acuzare de viol, trei capete de acuzare de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, trei capete de acuzare de agresiune care a provocat vătămări corporale reale și 19 capete de acuzare suplimentare pentru infracțiuni legate de imagini indecente cu minori și pornografie extremă.

Tristan Tate (38 de ani) a fost acuzat de o infracțiune de agresiune sexuală, două infracțiuni de viol și trei infracțiuni de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

CPS a declarat că cele 38 de capete de acuzare suplimentare, pe lângă cele 21 existente, se referă la presupuse infracțiuni comise în perioada iulie 2010 - august 2017.

Avocatul Matt Jury, de la firma McCue Jury & Partners, care reprezintă patru presupuse victime britanice ale lui Andrew Tate, a declarat în urma arestării: „Andrew Tate se confruntă acum cu perspectiva reală a extrădării în Regatul Unit, după ani de campanie publică dusă de cele patru femei britanice pe care le reprezint.”