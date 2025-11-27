Anchetă în Spania, după ce o fetiță a murit și alta este în stare gravă. Au avut vizite la același cabinet stomatologic

O anchetă este în desfăşurare în Spania, după ce o fată de şase ani a murit, iar altă fată de patru ani a fost spitalizată în stare gravă, în urma unor vizite la un dentist, la Alcira, în Valencia (est), scrie publicaţia locală 20 Minutos.

Cele două fete au fost conduse de urgenţă la un spital, la Alcira, la 20 noiembrie.

Fata în vârstă de patru ani se afla într-o stare letargică, avea febră şi o stare de rău.

Fata mai mare se afla în stop cardiorespirator atunci când a ajuns la spital, unde medicii au constat până la urmă decesul.

Copiii au fost tratați în aceeași zi la același cabinet

Pacienta în vârstă de patru ani, care se afla în stare gravă, a fost internată la terapie intensivă.

Cele două fete au fost tratate în aceeaşi zi, în aceeaşi clinică stomatologică, în oraş.

Clinica a fost închisă până la finalizarea anchetei.

Proprietara centrului a declarat că copilul care a murit nu prezenta nicio problemă de sănătate atunci când a plecat din cabinet.

Ea a precizat că anchetatorii sunt interesaţi de un „lot de anestezic defectuos”.

Publicaţia El Caso scrie că această clinic nu era autorizată să administreze acest tip de produs prin injectare intravenoasă.

Şefa cabinetului a declarat că victimei decedate i s-a extras un dinte de lapte şi i s-au obturat carii şi că i s-a administrat un sedativ pentru a o „destinde”.

