O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la preț de o pizza și va fi transformată în stomatologie

O mănăstire din Belarus, veche de peste 400 de ani, tocmai a fost vândută la un preț mai mic decât cel al unei pizza în Germania. O adevărată afacere – cel puțin dacă sunteți în căutarea farmecului istoric, mai degrabă decât a brânzei italiene.

Noul proprietar a plătit doar 44 de ruble belaruse și 10 copeici, echivalentul a aproximativ 11 euro, pentru o clădire care a fost cândva locuită de călugări și fondată de unul dintre cei mai puternici oameni ai vremii sale, scrie bild.de.

De la loc sacru la clinică stomatologică de lux

Mănăstirea Bernardine din Dubrouna (8.600 de locuitori), în estul Belarusului, are o istorie bogată. A fost fondată în 1630 de Mikołaj Hlebowicz (decedat în 1632) – un oficial influent sub domnia regelui Sigismund III Vasa (1566–1632).

Biserica a fost incendiată de două ori, confiscată după eșecul Revoluției din noiembrie 1830 și abandonată de călugări. În perioada sovietică, clădirea mănăstirii a fost folosită ca școală; mai târziu a rămas goală și a căzut în paragină.

Acum, clădirea istorică este pe cale să revină în mod neașteptat, după renovare, clinică stomatologică exclusivistă.

De la o sumă cu cinci cifre la o afacere

Cu doar un an în urmă, nimeni nu voia mănăstirea, cel puțin nu la prețul cerut: „Proprietatea a fost scoasă la licitație de mai multe ori, dar nu s-au găsit cumpărători. Anul trecut, oficialii departamentului cultural al comitetului executiv al districtului Dubrouna din regiunea Vitebsk au propus un preț de pornire de 371.000 de ruble belaruse (aproximativ 94.000 de euro), dar l-au redus la 42 de ruble (aproximativ 10 euro) din cauza lipsei de interes”, relatează canalul de televiziune Belsat.

În cele din urmă, o companie stomatologică a intervenit și a achiziționat „monumentul patrimoniului istoric și cultural”. Acum se planifică construirea unei clinici stomatologice moderne pe acest teren.

Tranzacția include și un teren de 2.700 de metri pătrați, pe care cumpărătorul îl va închiria pentru 50 de ani.

Imobiliare la prețul unei gustări

Mănăstirea nu este un caz izolat: zeci de clădiri abandonate sunt scoase la vânzare pe platforma de licitații a statului belarus – multe dintre ele cu un preț de pornire de doar 42 de ruble.

Oferta include școli, grădinițe, depozite, centre comunitare și chiar un turn de apă din regiunea Grodno, toate scoase din uz.

Ceea ce pentru mulți pare o ofertă imobiliară bizară, dezvăluie o realitate amară: în Belarus, numeroase clădiri istorice se află într-o stare avansată de degradare, deoarece nimeni nu poate sau nu dorește să le întrețină. Doar un preț avantajos le poate salva de la ruină completă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













