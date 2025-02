Analiză Deutsche Welle. Germania a votat ”pentru schimbare”. Unul din cinci germani a votat pentru extrema dreaptă AfD

”Ce înseamnă acest lucru pentru Germania?”

Uniunea conservatoare a creștin-democraților (CDU) și partidul său ”soră” Uniunea Creștin-Socială (CSU) au obținut cele mai multe voturi și vor forma o coaliție guvernamentală.

"Am câștigat alegerile federale din 2025", a declarat entuziasmat Friedrich Merz, liderul CDU și candidatul Uniunii la funcția de cancelar, în seara alegerilor de la Berlin. Cu toate acestea, bucuriile manifestate la sediul partidului au fost discrete.

Conservatorii se așteptau la un rezultat mult mai bun: "30% plus X", așa cum au transmis în campania electorală.

În cele din urmă, au obținut aproximativ 28% din voturi - adică prea puțin pentru a guverna singuri, conform sistemului electoral german.

CDU/CSU va trebui să găsească parteneri de coaliție pentru a forma majoritatea necesară.

Privind doar la cifre, partidul Alternativa pentru Germania (AfD), aflat pe locul al doilea, ar putea fi o opțiune. Unul din cinci alegători germani a ales acest partid populist, considerat ”extremist de dreapta”.

Getty

INFOGRAFIC: "Rezultatele oficiale provizorii ale alegerilor generale din Germania"

"Ne-am dublat! Au vrut să ne înjumătățească, dar s-a întâmplat invers", a triumfat co-lidera AfD, Alice Weidelon, duminică, după aflarea rezultatelor.

Potrivit lui Weidel, CDU și CSU ar putea să își îndeplinească promisiunile electorale, cum ar fi încetarea migrației ilegale, doar prin colaborarea cu AfD.

Cu toate acestea, în timpul campaniei electorale, CDU/CSU au exclus categoric formarea unui guvern de coaliție cu AfD.

"Avem diferențe fundamentale de opinie, de exemplu în politica externă, în politica de securitate, în multe alte domenii, pe tema Europei, a NATO și a monedei euro", a reiterat Merz duminică.

"Puteți întinde mâna cât doriți", i-a spus el lui Weidel, care la rândul său a amenințat că, în calitate de cea mai mare forță de opoziție, AfD va pune presiune pe guvern.

"Îi vom hărțui pe ceilalți, astfel încât să facă politici rezonabile pentru țara noastră", a spus ea.

Merz promite schimbarea în Germania

Principalul subiect din timpul campaniei electorale, în afară de economia slabă, a fost politica referitoare la imigranți .

"Se simte incertitudinea în rândul germanilor", așa a analizat Markus Söder, șeful CSU, succesul AfD. Oamenii nu sunt siguri că CDU/CSU își vor îndeplini cu adevărat promisiunile.

Acesta este motivul pentru care mulți alegători sunt îngrijorați din cauza AfD, a declarat Söder, adăugând: "Social-democrații de centru-stânga (SPD) și Verzii ecologiști sunt potențiali parteneri de coaliție. Ambele partide, care au făcut parte din guvernul anterior, trebuie mai întâi să facă față pierderilor suferite. SPD a fost lovit puternic - suferind cel mai slab rezultat electoral de după 1890, cu aproximativ 16% din voturi.”

"Este un rezultat electoral amar pentru Partidul Social Democrat", a recunoscut cancelarul Olaf Scholz, care rămâne în funcție până la preluarea noului guvern.

Ministrul Apărării, Boris Pistorius, a vorbit despre un "rezultat devastator, catastrofal".

Cancelarul Scholz (SPD), pedepsit de alegători

Scholz este singurul cancelar german care nu a fost reales în ultimele cinci decenii.

Coaliția sa formată din SPD, Verzi și neoliberalii din Partidul Democraților Liberi (FDP) era la putere de mai puțin de trei ani când s-a prăbușit la începutul lunii noiembrie 2024, din cauza unor dispute privind bugetul.

Scholz a anunțat deja că nu dorește un rol ministerial dacă SPD va face parte din noul guvern.

Nu doar SPD a fost pedepsit de alegători.

FDP a pierdut drastic, nereușind să treacă de așa-numita "barieră de 5%" a sprijinului electoratului - ceea ce înseamnă că nu va fi reprezentat în următorul parlament Bundestag. Liderul FDP, Christian Lindner, și-a anunțat retragerea din politică în urma înfrângerii.

Verzii au reușit să își limiteze pierderile. Candidatul principal al partidului, Robert Habeck, a vorbit despre un "rezultat electoral respectabil", spunând: "Nu am fost atât de aspru pedepsiți, dar am vrut mai mult și nu am obținut acest lucru".

Dacă CDU/CSU are nevoie de Verzi pentru a forma o coaliție, partidul său este gata să discute, a mai spus Habeck.

Partidul Stângii își asigură locul în Bundestag

Uniunea a exclus deja o coaliție cu Partidul Stângii socialist .

După ce Alianța Sahra Wagenknecht (BSW) s-a despărțit de Stânga la începutul anului 2024, sprijinul pentru Partidul de Stânga scăzuse la 3 % în sondaje.

Cu toate acestea, Partidul Stângii a avut o revenire neașteptată duminică; cu peste 8 % din voturi, a fost câștigătorul surpriză dintre partidele mici.

Oricât de complicate ar deveni negocierile de coaliție, viitorul guvern al Germaniei se confruntă cu provocări enorme - mai precizează Deutsche Welle.

Având în vedere numeroasele probleme urgente, procesul de formare a unui guvern trebuie să fie rapid, a declarat Merz în seara victoriei sale electorale.

"Lumea nu ne așteaptă și nici nu așteaptă discuții și negocieri îndelungate privind coaliția", a spus el. Germania trebuie să fie din nou pregătită rapid pentru acțiune, "astfel încât să putem fi din nou prezenți în Europa și lumea să perceapă că Germania este guvernată în mod fiabil".

Potrivit CDU, acest lucru ar putea avea mai mult succes dacă acordul de coaliție ar fi conceput mai degrabă ca un "cadru", decât să fie elaborat în detaliu.

Germania se confruntă cu cea mai mare criză economică de la reunificare

Merz vrea creștere economică și a cerut reduceri ale serviciilor sociale.

Cea mai mare provocare pentru noul guvern este finanțarea bugetelor sale viitoare. Veniturile fiscale nu mai sunt suficiente pentru a plăti toate sarcinile guvernamentale viitoare.

Creșterea cheltuielilor militare, refacerea infrastructurii deteriorate, transformarea țării pentru a fi ecologică - toate acestea vor absorbi miliarde de euro. Acest lucru se întâmplă într-un moment în care Germania se află în mijlocul celei mai mari crize economice de la reunificarea din 1990 - mai spun jurnaliștii de la Deutsche Welle.

Aceste alegeri federale sunt primele de la ofensiva majoră a Rusiei împotriva Ucrainei din 24 februarie 2022. De atunci, guvernul german a alocat aproximativ 28 de miliarde de euro (29 de miliarde de dolari) pentru susținerea militară a Ucrainei.

Acest lucru a făcut din Germania al doilea mare susținător al guvernului de la Kiev, după SUA. Dar condițiile s-au schimbat de când președintele american Donald Trump a preluat funcția pentru a doua oară în ianuarie, iar noul guvern american a întors spatele Europei.

Potrivit Washingtonului, un ajutor suplimentar pentru Ucraina este în primul rând o sarcină a europenilor. De acum înainte, Europa trebuie, de asemenea, să își asume o mai mare responsabilitate pentru propria capacitate de apărare.

Așteptări internaționale pentru Germania Acest lucru înseamnă că guvernul german trebuie să își stabilească rapid prioritățile, mai ales dacă dorește să își asume rolul de lider invocat de CDU în timpul campaniei electorale.

"Ca Germania, trebuie să ne asumăm un rol de lider în Europa, nu de sus, ci împreună cu Franța, cu Polonia, cu o Uniune Europeană puternică", a subliniat secretarul general al CDU, Carsten Linnemann, la postul public de televiziune ARD, cu puțin timp înainte de vot.

Noul Bundestag trebuie să se întrunească cel târziu la 30 de zile după alegeri, până la 25 martie.

În conformitate cu Constituția Germaniei, mandatul cancelarului Scholz și al restului guvernului federal se încheie odată cu această sesiune inaugurală. Dacă până atunci nu va exista un nou guvern, cel vechi va rămâne în funcție cu titlu interimar.

