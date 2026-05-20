Analiză CNN: Rusia a început să piardă în Ucraina. Xi Jinping a observat acest lucru, la fel ar trebui și Trump

În cadrul discuțiilor purtate săptămâna trecută cu președintele Donald Trump la Beijing, președintele chinez Xi Jinping ar fi afirmat că Vladimir Putin ar putea ajunge într-o zi să regrete invadarea Ucrainei.

Noile tendințe de pe câmpul de luptă par să-i dea dreptate, notează CNN. Acest lucru oferă diplomației lui Trump o nouă șansă de a pune capăt războiului, însă printr-o abordare diferită de cea pe care a încercat-o până acum. Putin sperase că 2026 va fi anul în care forțele sale — susținute de avantajul numeric și de efectivele de care dispune — vor străpunge liniile frontului și vor cuceri regiunile disputate din estul Ucrainei. Acest lucru nu s-a întâmplat. Până în prezent, Ucraina — și nu Rusia — este cea care a înregistrat câștiguri teritoriale nete în acest an, provocând totodată pierderi masive forțelor invadatoare ruse. Estimările occidentale situează acum pierderile ruse la niveluri care se apropie sau depășesc 30.000 - 40.000 de morți și răniți pe lună — o rată extraordinară de uzură fără câștiguri teritoriale. Pierderile totale ale Rusiei de la începutul invaziei sunt acum estimate la peste un milion și depășesc capacitatea Rusiei de a-și reface efectivele. Citește și Reacția comandantului suprem al NATO după decizia SUA de a retrage mai multe trupe din Europa: „Va dura câţiva ani” Presiunea devine vizibilă chiar în interiorul Rusiei. În ultimele zile, chiar și un membru al parlamentului rus a avertizat public că economia rusă s-ar putea să nu fie în măsură să susțină un război prelungit la nesfârșit, invocând cheltuielile de apărare în creștere și distorsiunile economice tot mai mari. Vladimir Putin însuși a declarat recent că războiul s-ar putea „să se apropie de sfârșit” — o declarație surprinzătoare din partea unui lider care a prezentat în repetate rânduri conflictul ca pe o luptă existențială care necesită sacrificii pe termen nelimitat.

Dronele Ucrainei: factorul de multiplicare a forței Ucraina nu mai pare astăzi un stat aflat în defensivă, care încearcă să supraviețuiască, ci un inovator militar care remodelează natura războiului prin intermediul sistemelor autonome produse în serie. Acest lucru a răsturnat ipoteza inițială conform căreia doar avantajul numeric al Rusiei ar fi decisiv. De-a lungul liniilor frontului, Ucraina a creat acum o „zonă de ucidere” de 10-15 kilometri, în care Rusia nu poate avansa fără a se expune la atacuri constante cu drone. Dronele ucrainene lovesc acum în mod obișnuit adânc în teritoriul Rusiei, vizând aerodromuri militare, fabrici, infrastructura energetică, depozite de muniție și centre logistice. Se pare că această capacitate a dronelor ucrainene de a ajunge la Moscova a contribuit la interesul lui Putin pentru un armistițiu temporar în timpul comemorărilor „Zilei Victoriei” din capitală — permițând desfășurarea unei parade fără amenințarea apariției din senin a dronelor care ar fi putut strica spectacolul.

Recunoscând faptul că Ucraina are acum Moscova în raza de acțiune, agenția de știri de stat a Rusiei a relatat săptămâna aceasta despre unul dintre cele mai ample atacuri cu drone ucrainene din apropierea capitalei. Aceste atacuri obligă acum Rusia să-și împrăștie sistemele de apărare aeriană, să-și relocheze aeronavele, să-și consolideze infrastructura și să aloce resurse din ce în ce mai mari apărării teritoriului național. Din punct de vedere militar, Ucraina extinde spațiul de luptă și crește costurile războiului pentru Moscova, în timp ce Moscova se luptă să câștige teren pe câmpul de luptă din Ucraina. Putin se confruntă cu o înfrângere strategică Războaiele ofensive sunt evaluate, în ultimă instanță, nu în funcție de liniile trasate pe hartă, ci de măsura în care îndeplinesc obiectivele politice pentru care au fost declanșate inițial. Obiectivele de război ale lui Putin la momentul invaziei includeau subordonarea completă a Ucrainei, slăbirea NATO ca alianță și restabilirea Rusiei ca putere dominantă în Eurasia. Aceste obiective sunt din ce în ce mai greu de atins pentru Moscova. Câmpul de luptă și rezultatul războiului se concentrează acum asupra regiunii Donbas din estul Ucrainei, fără nicio șansă ca forțele ruse să cucerească Kievul — obiectivul inițial al lui Putin. În ciuda criticilor retorice ale lui Trump, Alianța NATO este astăzi mai extinsă decât în momentul invaziei rusești — Finlanda și Suedia s-au alăturat alianței — și, probabil, mai puternică, având în vedere creșterea cheltuielilor pentru apărare în capitalele europene membre ale NATO. Astfel, în ciuda pierderilor enorme și tot mai mari suferite de Rusia, Putin nu are prea multe de arătat în urma războiului său din Ucraina, iar tendințele par să se înrăutățească de la o lună la alta.

Xi analizează situația ... și așteaptă Declarația pe care ar fi făcut-o Xi este importantă nu doar pentru ceea ce ar putea spune despre Rusia. Ea contează și pentru ceea ce China ar putea învăța despre război în sine — și despre planurile sale privind Taiwanul. Deși Xi a ordonat Armatei Populare de Eliberare să fie pregătită pentru o operațiune de cucerire a Taiwanului până în 2027, forțele sale armate nu au fost încă puse la încercare în luptă, iar Ucraina demonstrează cât de dificil este să provoci un colaps politic rapid în fața unui apărător hotărât. În următoarele șase luni, Xi va examina aceste tendințe și va evalua avantajele și dezavantajele în ceea ce privește planurile sale finale privind Taiwanul. SUA au ocazia de a întări prudența lui Xi. Avantajul lor comparativ constă în alianțe și în mobilizarea angajamentelor partenerilor cu viziuni similare în apărarea reciprocă și a intereselor comune. Mișcarea inteligentă în acest moment este de a consolida NATO și sprijinul său pentru Ucraina, pentru a-i demonstra lui Putin că nu are nicio șansă să recâștige avântul, iar lui Xi că acțiunile asupra Taiwanului ar fi întâmpinate cu un răspuns coordonat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













