Președintele rus Vladimir Putin a sugerat ca fostul cancelar german Gerhard Schroeder să servească drept mediator în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, dar propunerea sa este privită cu neîncredere dinspre Germania, scrie Deutsche Welle. Pe altă parte, liderii Uniunii Europene, frustrați de acțiunile SUA, pregătesc în liniște discuții directe atât cu Moscova, cât și cu Kievul.

Biroul lui Gerhard Schroeder a refuzat duminică să comenteze după ce președintele rus Vladimir Putin a declarat că l-ar dori pe fostul cancelar german ca posibil mediator european în discuțiile de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Putin a declarat reporterilor sâmbătă: „Dintre toți politicienii europeni, aș prefera discuțiile cu Schröder”. Fostul cancelar a menținut relații strânse cu Moscova și este un prieten personal al lui Putin.

Vorbind la sfârșitul festivităților de Ziua Victoriei, liderul rus a mai spus că este de părere că războiul care se desfășoară deja de 4 ani în Ucraina se îndreaptă spre sfârșit.

Ca răspuns la o întrebare din partea agenției de știri DPA, biroul lui Schroeder a declarat că nu va comenta pe această temă.

Duminică, agențiile de știri au citat oficiali anonimi ai guvernului german care au declarat că sugestia lui Putin „nu este credibilă”, deoarece Moscova nu și-a modificat condițiile pentru încheierea războiului. Sursele au adăugat că un prim test de credibilitate ar fi ca Rusia să prelungească armistițiul de 3 zile din weekend-ul trecut.

Schroeder a apărat Rusia în timpul războiului din Ucraina

Schroeder, în vârstă de 82 de ani, a stârnit controverse cu privire la legăturile sale strânse cu Rusia, prietenia personală cu Putin și rolul său în companiile energetice rusești după ce a părăsit politica.

Într-un articol din ianuarie publicat în ziarul Berliner Zeitung, Schroeder a descris invazia rusă ca fiind contrară dreptului internațional.

„Dar sunt, de asemenea, împotriva demonizării Rusiei ca fiind dușmanul etern”, a adăugat el, înainte de a îndemna Germania să reia importurile de energie rusească, care au fost reduse din cauza conflictului.

Remarcile lui Putin vin în contextul în care Kievul și Moscova respectau un armistițiu de 3 zile. Armistițiul a fost anunțat vineri de președintele SUA, Donald Trump, după negocierile intermediate de Washington.

Financial Times a relatat săptămâna trecută că liderii Uniunii Europene se pregătesc în liniște pentru posibile negocieri directe cu ambele părți, invocând frustrarea crescândă față de eforturile SUA.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat joi că UE este pregătită să poarte discuții separate cu părțile beligerante „atunci când va veni momentul potrivit”.

Politicienii germani sunt împărțiți cu privire la competența lui Schroeder

Unii înalți oficiali din Partidul Social Democrat (SPD) al lui Schroeder, un partener minor în guvernul de coaliție al Germaniei, cred că legăturile sale cu Kremlinul îl fac nepotrivit pentru orice rol de mediator.

„Un mediator nu poate fi prietenul lui Putin”, a declarat Michael Roth, fost parlamentar SPD și președinte al comisiei pentru afaceri externe, pentru ziarul Tagesspiegel, adăugând că orice mediator trebuie să fie acceptat de Ucraina.

Alte voci din cadrul partidului au fost mai deschiși la sugestia lui Putin, inclusiv parlamentarul Ralf Stegner, care a spus că UE trebuie să joace un rol mai important în negocierile de pace.

„Dacă cineva ca Schroeder ar reuși să facă acest lucru, ar fi neglijent să îl respingem”, a declarat el pentru revista Spiegel.