Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că Rusia şi Ucraina au convenit asupra unui armistiţiu de trei zile, între 9 şi 11 mai, în contextul în care efortul de pace mai amplu pentru a pune capăt războiului de peste patru ani stagnează.

O persoană a fost ucisă şi trei au fost rănite în atacurile ruseşti asupra regiunii Zaporojie din sud-estul Ucrainei, a declarat duminică dimineaţă guvernatorul Ivan Fedorov.

În regiunea Harkov din nord-est, guvernatorul Oleh Sîniehubov a declarat că opt persoane, între care doi copii, au fost rănite în atacuri cu drone asupra capitalei regionale şi a aşezărilor din apropiere.

Şapte persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în regiunea Herson din sudul ţării de atacuri cu drone şi artilerie ruseşti începând de sâmbătă dimineaţă, a spus duminică guvernatorul regional Oleksandr Prokudin.

Un copil a fost, de asemenea, rănit, iar infrastructura a fost avariată în atacurile ruseşti asupra regiunii sud-estice Dnipropetrovsk, a declarat liderul regional, Oleksandr Hanzha.

Separat, forţele aeriene ale Kievului au declarat că Rusia a lansat 27 de drone cu rază lungă de acţiune asupra Ucrainei în cursul nopţii - un număr mai mic decât de obicei -, dar că apărarea antiaeriană le-a doborât pe toate.

În raportul său de dimineaţă, Statul Major General al Ucrainei a declarat că au avut loc 147 de ciocniri de-a lungul liniei frontului.

În ciuda rapoartelor, oficialii ucraineni nu au comentat public nicio încălcare a armistiţiului mediat de SUA, care urma să includă şi un schimb de 1.000 de prizonieri de război din fiecare parte.

La începutul acestei săptămâni, Rusia şi Ucraina anunţaseră fiecare armistiţiu separat - începând de vineri, respectiv miercuri - dar s-au acuzat rapid reciproc de încălcarea acestora.