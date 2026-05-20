Un avion de luptă românesc F-16 a doborât, marți, în timpul unei misiuni de poliție aeriană din cadrul NATO o dronă militară care a pătruns în spațiul aerian estonian. Șeful a declarat că exact pentru aceste situații s-a pregătit Alianța, din cauza invaziei declanșate de Rusia în Ucraina.

„Ce s-a întâmplat în ultimele zile este exact pentru ce ne-am pregătit. A fost un răspuns de decisiv. Dacă dronele au venit din Ucraina, nu au venit pentru că Ucraina a vrut să le trimită în țările baltice, ci din cauza războiului ilegal iscat de Rusia. Așa cum am văzut, avioanele românești F-16 au doborât o dronă în spațiul aerian al Estoniei. Exact pentru asta ne-am pregătit”, a declarat Mark Rutte, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit ministrului Apărării din Estonia, ar fi fost vorba de o dronă ucraineană, afectată de sistemele de bruiaj rusești. Pilotul român a fost propus pentru decorare.

Corespondent PRO TV: „Potrivit Ministerului Apărării din România, drona a fost observată de Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate al NATO de la IUDEM. Aeronava fără pilot a intrat prin zona de sud-est a Estoniei în jurul orei 11. A fost și momentul în care două aeronave F-16 ale detașamentului Viperele Carpatice s-au ridicat în aer. Acestea au interceptat dronă în zona lacului Vorț”.

Unul dintre piloți a reușit să țintească drona și a primit acordul să o doboare. A tras o singura rachetă și nimerit-o din prima. Resturile au căzut într-o zonă nepopulată pe malul lacului fără să producă pagube. O comisie de experți urmează să expertizeze resturile.

Pentru precizia sa, pilotul a fost felicitat de reprezentanții Estoniei, dar și de cei ai României.

Generalul Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa 23: „Este un exemplu bun despre cum trebuie să funcționeze apărarea comună NATO. Sunt foarte mândru de felul în care s-a acționat. Încă analizăm cele întâmplate, dar, la o primă vedere, pare că totul a funcționat cum ar trebui, avem o bună integrare la nivelul capabilităților de apărare din Țările Baltice și a misiunilor de poliție aeriană”.

Presa din Estonia scrie că drona ar fi fost ucraineană și ca ministrul Apărării de la Kiev a transmis deja scuze.

Rutte: „NATO este mai puternică decât acum un an”

Mai mult, Rutte a mai spus că Alianța este „mai puternică decât acum un an” datorită angajamentelor de cheltuieli asumate de statele membre europene și de Canada la summitul din iunie 2025. El a declarat reporterilor că renunțarea la „dependența excesivă și nesănătoasă” de Statele Unite îi va permite alianței să „se reorienteze către alte interese”, inclusiv către regiunea Asia-Pacific.

Întrebat despre summitul NATO de la Ankara din iulie, Rutte a spus că dorește ca aliații să se concentreze pe „cea mai importantă problemă”, folosind cheltuielile crescute pentru a spori producția industrială din domeniul apărării. El a afirmat că statele membre vor purta întotdeauna „dezbateri interne”, dar a negat existența unor conflicte în interiorul Alianței, insistând că NATO se îndreaptă într-o direcție „sănătoasă”, potrivit agenției de știri Baha.