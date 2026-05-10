El a oferit ca explicaţie pentru originea „evenimentelor” din Ucraina faptul că Kievul voia să se asocieze cu Uniunea Europeană, potrivit TASS.

"Au început să intensifice confruntarea cu Rusia, care continuă şi astăzi. Cred că se apropie de final, dar situaţia rămâne gravă", a răspuns el când a fost întrebat dacă ajutorul occidental acordat Ucrainei merge prea departe.

Preşedintele rus a declarat, de asemenea, că nu se va întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski decât după ce va fi încheiat un acord de pace durabil.

Invazia Rusiei din 2022 asupra Ucrainei a declanşat cea mai gravă criză din relaţiile dintre Rusia şi Occident de la Criza rachetelor din Cuba din 1962, când mulţi se temeau că lumea se află în pragul unui război nuclear.

Putin a vorbit la Kremlin după ce Rusia a organizat cea mai restrânsă paradă de Ziua Victoriei din ultimii ani. Sărbătoarea naţională din 9 mai celebrează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial şi aduce un omagiu celor 27 de milioane de cetăţeni sovietici care au pierit în război.

Însă în cei peste patru ani de război din Ucraina - mai mult decât a durat al Doilea Război Mondial - victoria a fost greu de atins pentru Rusia. În cei patru ani ai celui mai sângeros conflict european de după cel de-al Doilea Război Mondial, forţele ruse nu au reuşit până acum să cucerească întreaga regiune Donbas din estul Ucrainei.

Războiul a ucis sute de mii de oameni, a lăsat zone întregi din Ucraina în ruine şi a secătuit economia Rusiei de 3 trilioane de dolari, în timp ce relaţiile Rusiei cu Europa sunt mai proaste decât în orice moment de la apogeul Războiului Rece.

Financial Times a scris joi că liderii Uniunii Europene se pregătesc pentru posibile discuţii cu Moscova.

Întrebat dacă este dispus să poarte discuţii cu europenii, Vladimir Putin a spus că persoana pe care o preferă este fostul cancelar german Gerhard Schroeder. "Pentru mine personal, fostul cancelar al Republicii Federale Germania, domnul Schroeder, este de preferat", a spus Putin.

Kremlinul a declarat că guvernele europene sunt cele care trebuie să facă primul pas pentru reluarea dialogului, întrucât acestea au fost cele care au întrerupt contactul cu Moscova în 2022, după începerea războiului din Ucraina.

Liderul de la Kremlin a atras atenţia asupra faptului că politicienii occidentali "au început să amplifice confruntarea cu Rusia".

"Se pune întrebarea: de ce? În primul rând, se aşteptau la o înfrângere zdrobitoare a Rusiei, ştim bine, la prăbuşirea statalităţii în decurs de câteva luni", a explicat Putin, citat de TASS. "Apoi au intrat pe această cale şi nu mai pot ieşi de pe ea, asta este problema", a conchis Putin.

"Deşi, fără îndoială - a adăugat el - există şi oameni inteligenţi acolo. Există şi cei care înţeleg fără îndoială esenţa evenimentelor care se petrec. Sper că aceste forţe politice se vor întoarce treptat la putere sau vor prelua puterea cu sprijinul majorităţii covârşitoare din ţările europene", a menţionat preşedintele.