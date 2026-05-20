Ceremoniile oficiale continuă la Beijing, iar Vladimir Putin i-a lansat deja invitația oficială lui Xi Jinping, de a vizita Rusia anul viitor.

Președintele chinez l-a întâmpinat cu fast pe liderul de la Kremlin în fața Marii Săli a Poporului din Beijing. Au pășit împreună pe un covor roșu, au inspectat garda de onoare, iar o fanfară militară a intonat imnurile celor două state, cu salve de tun pe fundal.

Zeci de copii care fluturau steaguri i-au urat liderului rus mesaje de bun venit - o scenă similară celei pregătite pentru Donald Trump săptămâna trecută.

Apoi, cei doi șefi de stat s-au retras pentru discuții. Inițal, a fost o sesiune dedicată subiectelor sensibile, după care Xi Jinping și Vladimir Putin s-au alăturat delegațiilor oficiale.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Domnule Xi Jinping, dragul meu prieten, este un moment prielnic să citez un proverb chinezesc. În China există o zicală care spune: „Nu ne-am văzut de o zi, dar parcă ar fi trecut trei toamne”. Ne bucurăm cu adevărat să vă vedem”.

Xi Jinping, președintele Chinei: „Eu și președintele Putin am convenit să prelungim Tratatul de bună vecinătate și cooperare prietenoasă dintre China și Rusia”.

Liderul de la Kremlin și-a asigurat omologul chinez că Rusia rămâne un „furnizor de energie de încredere”. În timpul discuțiilor s-au semnat peste 20 de acorduri de cooperare, în domeniul comerțului, tehnologiei și cercetărilor științifice. Cei doi lideri au semnat, de asemenea, o declarație privind o „ordine mondială multipolară”.

Dar Kremlinul speră că discuțiile despre cooperare se vor concretiza în acorduri importante, în special în domeniul energetic, China fiind cel mai mare cumpărător de petrol rusesc. Rusia dorește cu ardoare să înregistreze progrese în proiectul "Puterea Siberiei 2", care a stagnat. Noul gazoduct ar urma să furnizeze cantități importante de gaze naturale din Siberia de Vest către nordul Chinei, prin Mongolia.

Helen-Ann Smith, Sky News: „Rusia are nevoie de China mult mai mult decât are China nevoie de Rusia. Nu e niciun dubiu. Acest aspect era valabil chiar și înainte de invadarea Ucrainei. China este o țară mai bogată și, sub multe aspecte, mai avansată. Cu siguranță, în prezent are o influență mai mare pe plan mondial. Economia Rusiei ar fi putut ajunge în pragul colapsului dacă China nu ar fi continuat să îi cumpere petrolul și energia”.

Este cea de-a 25-a vizită a lui Vladimir Putin în China și, totodată, prima sa ieșire oficială în străinătate în acest an.

Kremlinul a anunțat călătoria președintelui rus în China - sâmbătă, la scurt timp după plecarea lui Donald Trump din Beijing. Deși liderul american a fost primit cu același fast, numeroase dispute comerciale și tensiuni geopolitice între Statele Unite și China rămân nerezolvate.

Între timp, Kremlinul nu exclude posibilitatea unei întâlniri între Vladimir Putin și Donald Trump în cadrul unui summit economic care va avea loc în China în noiembrie. Iar presa rusă scrie că emisarul special al președintelui american, Steve Witkoff, va vizita Rusia „în viitorul apropiat”.