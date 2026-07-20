"Situația este cu adevărat tensionată. Calculele noastre privind cererea și oferta arată o scădere a stocurilor europene de motorină la minime multianuale spre sfârșitul anului", susțin analiștii Morgan Stanley, într-un raport din 19 iulie, scrie Agerpres.

Războiul și atacurile asupra rafinăriilor afectează piața motorinei

Piețele de energie din întreaga lume au fost zguduite luna aceasta de noua izbucnire a războiului dintre SUA și Iran, deși prețurile produselor petroliere au crescut mai puternic decât cele ale țițeiului.

Piața de motorină, un combustibil de bază care este utilizat de camioane, agricultură și industrie, s-a contractat din cauza mai multor factori, inclusiv perturbările din Strâmtoarea Ormuz, dar și a atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești, precum și decizia Moscovei de a interzice exporturile de motorină.

"În prezent, principalul blocaj din sistemul petrolier este capacitatea de rafinare, mai mult decât țițeiul", susțin analiștii Morgan Stanley, arătând spre unele încărcături de petrol african nevândute, precum și spre prețurile negative de pe bursă din anumite zone ale pieței.

"Epicentrul tuturor acestor fenomene este piața motorinei, și în special Europa", adaugă analiștii.

Aceștia subliniază că marjele de rafinare la motorină în nord-vestul Europei au crescut la un nivel record și adaugă că se așteaptă ca stocurile locale de motorină să se reducă constant începând din august, ajungând la un minim de aproximativ 299 de milioane de barili în noiembrie, cel mai mic nivel pentru această perioadă a anului de după 2015.

China adaugă presiune asupra pieței globale

Un alt factor mai îndepărtat care creează probleme este situația din sectorul industrial din China, în condițiile în care rafinăriile procesează mai puțin țiței.

"China nu furnizează direct motorină Europei, dar atunci când China produce mai puțină motorină, pur și simplu există mai puțin produs în sistemul global care se revarsă spre vest", subliniază analiștii.

Cu toate acestea, analiștii de la Morgan Stanley au avertizat că toate restricțiile se reflectă deja în prețuri, sfătuind investitorii să nu parieze pe noi câștiguri față de nivelurile actuale.