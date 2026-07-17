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Cu cât s-ar putea scumpi benzina, motorina și gazele. Noua taxă pe carbon pregătită de UE lovește în buzunarele românilor

Stiri Economice
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România trebuie să aibă o poziţie fermă, legitimă şi negociabilă la nivel european cu privire la noua taxă pe carbon, fără să pară nici obedientă, nici obstrucţionistă, a precizat preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.

autor
Claudia Alionescu

Această poziţie trebuie să urmărească prevenirea unei noi creşteri a preţurilor la energie, mai spune el, într-o analiză publicată vineri, relatează Agerpres.

"România doreşte reconsiderarea unei viitoare taxe pe carbon, dar doar pentru carburanţi. Cât de mult ne-ar scumpi viaţa noua taxă pe carbon?", se întreabă preşedintele AEI.

Potrivit specialistului, zece ţări, inclusiv România, au solicitat Uniunii Europene (UE) să reanalizeze nouă taxă pe carbon, dar numai pentru carburanţi, în cadrul unei revizuiri separate a pieţei de carbon a blocului comunitar.

Noua taxă de carbon ar trebui să se aplice începând cu data de 1 ianuarie 2028 pentru emisiile de CO2 provenite din arderea combustibililor fosili în: transportul rutier - benzină, motorină, GPL etc.; clădiri rezidenţiale şi comerciale - gaze naturale, păcură, GPL şi alţi combustibili utilizaţi pentru încălzire; unele industrii mici care nu intră deja în ETS1.

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Din analizele AEI reiese că, la un curs de 5,24 lei/euro, creşterea preţului combustibililor va fi de aproximativ 0,92 lei/litru (fără TVA), respectiv de 1,12 lei/litru (cu TVA) - în cazul benzinei, şi de 1,07 lei/litru (fără TVA) şi 1,30 lei/litru (cu TVA) - la motorină.

"Acestea sunt valori care ţin seama de componenta de biocombustibil eligibilă - etanolul din benzină sau biodieselul - care pot avea factor ETS2 zero, explică specialistul în energie. Astfel, la preţurile din acest moment benzina 8,65 lei/l şi motorina 9,43 lei/l, cu noua taxă s-ar putea ajunge la un nivel de 9,77 lei/l (creştere de 13%) şi motorina 10,73 lei/l (creştere de 14%)", se menţionează în analiza de specialitate.

În acelaşi timp, şeful AEI evidenţiază că o maşină Dacia Logan pentru fiecare kilometru parcurs într-un an, emite 0,116 kg CO2, astfel că, la circa 15.000 km parcurşi în medie, anual, emite circa două tone de CO2.

"Introducerea unei taxe pe carbon, în sectorul transporturi, având în vedere că preţul carbon ETS este de 80 euro/t, costurile care urmează să le scoată suplimentar din buzunar un român care foloseşte o Dacia Logan sunt de circa 840 lei/an, adică o creştere cu 7% faţă de costurile actuale cu combustibilul. Estimarea AEI privind noua taxă de carbon în transport arată o posibilă creştere viitoare a costurilor unei gospodării cu până la 5%. Dar România a solicitat reconsiderarea ETS2 doar pentru transport, nu şi pentru taxa care se doreşte să se aplice de la 1 ianuarie 2028 şi pentru imobilele care folosesc combustibili gazoşi", susţine Chisăliţă.

Expertul este de părere că in imobil care foloseşte gaze naturale, emite într-un an pentru fiecare kWh consumat circa 0,205 kg de CO2, în următoarele situaţii: un apartament cu două camere , aproximativ 2 tone CO2/an, un apartament cu patru camere - aproape 3 tone CO2/an, iar o casă de 120 mp, mediu izolată, 6 tone CO2/an.

Conform analizei, introducerea unei taxe pe carbon în construcţii, având în vedere că preţul carbon ETS este de 80 euro/tonă, ar urma ca, pentru gazele consumate, să fie plătite suplimentar, pe lângă factura de gaze, circa 840 lei/an (apartament cu două camere) - mai mult cu 21% faţă de costurile actuale (considerând preţul plafonat al gazelor de 0,31 lei/kWh, cu TVA inclusă).

De asemenea, pentru un apartament cu patru camere, creşterea poate fi de 1.280 lei/an (21%), iar pentru o casă, de circa 2.520 lei/an.

Tot referitor la noua taxă de CO2, aceasta se va aplica şi în unele industrii mici care nu intră în taxarea aplicată pentru acest indicator, precum: instalaţie industrială mică (de exemplu: un cazan pe gaz dintr-o fabrică mică de mobilă), sub anumite praguri care deja sunt taxate, agricultură, silvicultură şi pescuit etc.

Preşedintele AEI subliniază că, în situaţia în care s-ar aplica noua taxă de carbon, cheltuielile la nivelul populaţiei ar creşte cu circa 10%.

Zece țări, între care și România, au cerut UE să regândească noul preț al carbonului pentru combustibili

Zece țări, inclusiv Italia și Polonia, au cerut Uniunii Europene să reconsidere introducerea unui nou preț al carbonului pentru combustibili, în cadrul unei revizuiri separate a pieței de carbon a blocului comunitar, potrivit unei declarații comune consultate de Reuters.

Opoziția lor față de această taxă riscă să dea peste cap planurile de actualizare a principalei politici climatice a Bruxellesului, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), și ar putea provoca un conflict cu susținătorii noii taxe, precum Germania și Suedia.

Comisia Europeană va propune vineri o revizuire a sistemului de comercializare a emisiilor, care obligă centralele electrice, fabricile, companiile aeriene și firmele de transport maritim să plătească pentru emisiile lor de CO₂.

Într-o declarație transmisă Comisiei marți, cele 10 țări au afirmat că revizuirea ar trebui să fie folosită și pentru a regândi noul preț al CO₂, cunoscut sub denumirea ETS2, pe care UE intenționează să îl aplice combustibililor pentru încălzire și transport începând din 2028.

Cetățenii europeni nu ar trebui să fie supuși unor noi taxe climatice în actualele condiții economice și geopolitice. Prin urmare, ETS2 ar trebui analizat direct în cadrul revizuirii și reconsiderat cu atenție”, se arată în declarație.

Italia, Polonia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, România și Slovacia au semnat declarația, care solicită și modificări ale actualei piețe de carbon.

De exemplu, aceste țări au cerut UE să ofere industriei mai multe certificate gratuite de emisii de CO₂, fără condiții extinse. Comisia Europeană a indicat însă că dorește să acorde mai multe certificate gratuite doar companiilor care acceptă să investească în decarbonizarea activităților lor în Europa.

Confruntare privind o măsură menită să accelereze tranziția către energia curată

Confruntată cu opoziția guvernelor îngrijorate că noua taxă pe carbon pentru combustibili ar crește prețurile pentru consumatori, Bruxellesul a amânat deja introducerea acesteia cu un an.

Susținătorii măsurii afirmă că aceasta este esențială pentru stimularea trecerii către mașini mai puțin poluante și sisteme de încălzire mai curate, iar veniturile obținute din taxa pe CO₂ vor fi reinvestite pentru a ajuta populația să adopte tehnologii ecologice, reducând astfel povara financiară asupra consumatorilor.

Comisia a declarat că nu dorește să modifice suplimentar mecanismul înainte de lansarea acestuia, pentru a permite companiilor să se pregătească.

Totuși, atunci când guvernele naționale și legislatorii europeni vor negocia și aproba modificările aduse pieței de carbon, aceștia ar putea introduce propriile amendamente, inclusiv în ceea ce privește taxa ETS2.

Cele 10 țări care au semnat declarația au suficiente voturi în sistemul decizional al UE pentru a bloca modificările la care se opun.

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Sursa: Agerpres Reuters

Etichete: scumpiri, benzina, gaze, romania, taxa, carbon, ue, motorină,

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