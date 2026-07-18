Este prima reacție a pieței la creșterea cotațiilor internaționale ale petrolului, pe fondul conflictului din Golf.

Cele mai mari scumpiri vedem că sunt la motorină. Prețul litrului a crescut între 10 și 14 bani. De exemplu, în Capitală, un litru de motorină standard costă acum între 9 lei și 44 de bani și 9 lei și 65 de bani. La Cluj-Napoca și Constanța, prețul minim este de 9 lei și 49 de bani pe litru, potrivit datelor unei platforme specializate.

Și benzina s-a scumpit

În cele mai multe stații, litrul costă cu aproximativ 10 bani mai mult decât săptămâna trecută. În București, prețurile sunt cuprinse între 8 lei și 68 de bani și 8 lei și 78 de bani pe litru. Același preț minim îl găsim și în Cluj-Napoca, în timp ce la Iași benzina standard poate fi cumpărată și cu 8 lei și 64 de bani pe litru.

Scumpirile vin pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au împins în sus cotațiile internaționale ale petrolului.

Specialiștii se tem că situația ar putea afecta grav transportul prin Strâmtoarea Ormuz, care este principalul culoar maritim pentru exporturile de petrol din zonă.

Iar efectele se văd deja. Înainte de escaladarea conflictului, prin Strâmtoarea Ormuz tranzitau, în medie, peste 100 de nave pe zi, acum numărul lor a scăzut sub 10.

Reducerea traficului prin Strâmtoarea Ormuz alimentează temerile privind aprovizionarea cu petrol, iar de aici și îngrijorările că ne-am putea confrunta cu noi scumpiri.