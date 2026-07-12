Ucraina vizează în special infrastructura energetică rusească pentru a întrerupe fluxul de hidrocarburi care permite Kremlinului să îşi finanţeze efortul de război, potrivit Agerpres.

Pagubele au provocat oprirea operaţiunilor la multe rafinării, inclusiv NORSI şi Omsk, cei mai mari producători de motorină ai ţării. Un alt mare producător de motorină, rafinăria Saratov, a fost de asemenea forţată să oprească producţia, au declarat surse din industrie. Acesta au adăugat că producţia de motorină este sub nivelul necesar în această perioadă a anului, când vremea însorită majorează cererea de călătorii cu 40.000 - 45.000 tone metrice pe zi, sau aproximativ 35%.

În iunie, deficitul zilnic a fost de 25%.

Cererea zilnică de motorină în Rusia, al treilea mare producător global de petrol, este de aproximativ 115.000 - 120.000 ton în perioada de vârf a consumului din vară, susţin sursele.

Ministrul Energiei din Rusia nu a răspuns solicitărilor de a face comentarii.

De asemenea, în urma atacurilor Rusia a interzis miercuri exporturile de motorină şi începe în iulie importul de combustibil, ca parte a măsurilor de a rezolva problemele extinse în aprovizionarea cu benzină şi motorină, a anunţat vicepremierul rus Alexander Novak.

"Astăzi a fost introdusă o interdicţie a exporturilor de motorină şi aceasta va face posibilă majorarea aprovizionării pieţei interne", a declarat oficialul. Aceasta a admis că situaţia combustibilului rămâne complexă şi a recunoscut că "e clar că actuala situaţie la benzinării provoacă îngrijorări în rândul opiniei publice".

Interdicţia, care include producătorii de combustibil, va fi în vigoare până în 31 iulie, a informat Guvernul.

În plus, Rusia a început să importe combustibili. Livrările de benzină şi motorină din Belarus către Rusia au atins un nivel lunar record în iunie, iar alte surse au spus că Rusia importă motorină din India.

Traderii spun că până la 6.000 tone de motorină pe zi sunt livrate din ţara vecină Belarus către Rusia, care accesează şi rezervele.