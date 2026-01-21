Agenția Națională de Venituri (NRA) a evidențiat o serie de încălcări ale prețurilor în întreaga țară, deși, în general, acestea rămân limitate, potrivit Annei Miteva, directoarea de comunicare a NRA, scrie Novinite.

Vorbind în cadrul unei emisiunii Nova TV, Miteva a prezentat cele mai frapante cazuri descoperite în timpul inspecțiilor recente.

Printre cele mai extreme exemple se numără un salon de coafură din Burgas, unde costul vopsirii părului ar fi crescut cu 291%. Deși prețul exact anterior nu a fost dezvăluit, calculele NRA indică o creștere de la aproximativ 30 de leva (15,30 EUR) la aproximativ 120 de leva (61,20 EUR), o creștere dramatică care depășește cu mult limitele acceptabile din punct de vedere legal.

Miteva a clarificat că Legea privind introducerea monedei euro stabilește ce factori economici pot justifica creșterile de prețuri. Acestea includ creșterile salariului minim, ale energiei electrice, ale apei, ale prețurilor la bursă și ale costurilor combustibililor. Alegerile personale, cum ar fi salariile mai mari la discreția unei companii, nu constituie motive valide pentru creșteri abrupte ale prețurilor. „O creștere de aproape 300% nu poate fi explicată printr-o creștere modestă a salariului minim”, a remarcat ea.

Deși NRA nu poate obliga companiile să reducă prețurile, încălcările sunt supuse amenzilor. Prima încălcare a regulilor implică de obicei sancțiuni modeste de aproximativ 5.000 de leva (2.600 EUR), concepute pentru a evita suprimarea inutilă a activității comerciale. Nerespectarea persistentă, însă, poate declanșa intervenția Comisiei pentru Protecția Consumatorilor, sancțiunile putând ajunge la 200.000 de leva (102.000 EUR).

Scumpirea nejustificată a alimentelor reprezintă 87% din cazuri

Inspecțiile NRA se extind și la entitățile municipale și de stat. Printre descoperirile recente se numără supraevaluarea locurilor de înmormântare și a închirierii de săli. Până în prezent, au fost efectuate peste 3.100 de inspecții, descoperind 177 de încălcări - mai puțin de 10% din cazuri. Amenzile actuale se ridică la aproximativ 215.000 de leva (125.000 EUR) și se așteaptă să crească la aproape 600.000 de leva (350.000 EUR).

Majoritatea încălcărilor implică produse alimentare, care reprezintă aproximativ 87% din cazuri. Restaurantele, barurile, saloanele de înfrumusețare, sălile de sport, parcările, spălătoriile auto și farmaciile au fost, de asemenea, semnalate pentru practici de prețuri incorecte.

Multe inspecții sunt inițiate pe baza reclamațiilor cetățenilor și angajează „cumpărători misterioși”, au explicat oficialii NRA. Inspectorii achiziționează servicii în mod anonim, păstrând chitanțele ca dovadă, după care companiile au la dispoziție cinci zile pentru a justifica orice creștere de preț.

