Discuţia a avut loc în contextul în care Statele Unite se pregătesc să reia bombardamentele asupra Iranului, relatează Wall Street Journal, citat de News.ro.

Convorbirea dintre cei doi lideri a avut loc la câteva zile după ce Trump s-a reunit la Casa Albă cu principalii săi comandanţi militari pentru a discuta opţiunile privind reluarea operaţiunilor militare de amploare în regiune.

Trump a afirmat sâmbătă că Statele Unite mai au de „rezolvat” una sau două ţinte în Iran, printre care şi muntele Kolang, despre care se bănuieşte că adăposteşte un complex nuclear.

„Le-am neutralizat capacităţile nucleare. Mai avem de rezolvat, aş spune, una sau două locaţii, dar putem face asta în zece minute”, a declarat Trump jurnaliştilor la reşedinţa sa din Florida.

„Probabil că ar trebui să vă uitaţi în zona Pickaxe Mountain, şi trebuie să ne ocupăm de asta. Putem face toate astea foarte repede”, a adăugat el.

Muntele Kolang, denumit „Pickaxe Mountain” în limba engleză („Kolang” înseamnă „tăiş” în limba persană), este situat în provincia Isfahan, la aproximativ 200 km sud de Teheran, în apropierea complexului nuclear de la Natanz.

Muntele Pickaxe a fost semnalat de serviciile de informaţii occidentale ca fiind un loc folosit probabil pentru depozitarea materialului nuclear şi nu a fost încă atacat de SUA în cadrul războiului declanşat la începutul anului.

Războiul a izbucnit pe 28 februarie în urma unor atacuri comune ale Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului, care a ripostat lovind, în special, ţările din Golf aliate cu Washingtonul.

Un armistiţiu încheiat în aprilie a pus capăt celor aproape 40 de zile de bombardamente intense, iar în iunie a fost semnat un memorandum de înţelegere menit să pună capăt definitiv conflictului.

Însă fragila înţelegere s-a spulberat în această vară, strâmtoarea Ormuz aflându-se în centrul conflictului.

Iranul, care revendică controlul asupra acestei rute maritime cruciale pentru transportul mondial de hidrocarburi, atacă în mod regulat navele care se aventurează pe acolo fără autorizaţia sa.