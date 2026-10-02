„Republica Moldova condamnă cu toată fermitatea această încălcare gravă a suveranității sale, care a pus în pericol direct viața cetățenilor. Condamnă, totodată, războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care amenință securitatea întregii regiuni”, a transmis MAE de la Chișinău într-un comunicat, potrivit News.ro.

Miercuri, trei drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Prima s-a prăbușit și a explodat dimineața, în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi. A doua a intrat în spațiul aerian cu aproape cinci ore mai târziu și a fost detectată în zona localității Lunga, în raionul Dubăsari. Cea de-a treia dronă a pătruns în spațiul aerian în jurul orei 20:45 și a fost depistată în apropierea traseului Ivancea–Brănești. Aceasta s-ar fi prăbușit după ce ar fi lovit copacii. Potrivit informațiilor preliminare ale Ministerului Apărării, ar fi vorba despre o dronă de tip „Geran”, cu motor turboreactiv.

În ultimele șapte zile, spațiul aerian al țării a fost încălcat de opt ori, arată NewsMaker.

Joi, după ce a ieșit din sediul MAE, ambasadorul agreat Ozerov a negat că dronele care au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova ar aparține Rusiei, deși, în urmă cu câteva zile, a admis că unele aparate sunt de proveniență rusească. „Toate aceste incidente trebuie investigate înainte de a înainta acuzații. Suntem sătui de acuzații care nu sunt însoțite de probe. (…) Nu am primit nicio dovadă că ar fi drone de proveniență rusească. Toate seamănă. Luați-le pe cele americane, sunt la fel”, a spus diplomatul rus.