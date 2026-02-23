Steagul de 15 metri, în culorile alb-albastru-roşu ale drapelului Rusiei, cu textul în rusă, a fost arborat pe zidul exterior al reprezentanţei diplomatice din centrul capitalei sud-coreene.

Ministerul de Externe de la Seul a informat duminică printr-un comunicat că a transmis ambasadei preocuparea faţă de situaţie, dar nu a precizat dacă a primit vreun răspuns.Luni, steagul era încă acolo.Reuters nu a reuşit să obţină o reacţie din partea ambasadei; la telefonul acesteia un mesaj vocal automat informa că reprezentanţa diplomatică este închisă luni, deoarece este o zi de sărbătoare legală.

Comunicatul menţionat al Ministerului de Externe reafirmă poziţia Coreei de Sud conform căreia invadarea Ucrainei de către Rusia este ilegală. Ministerul a adăugat că Rusia şi Coreea de Nord ar trebui să îşi înceteze cooperarea militară, care reprezintă o ameninţare gravă la adresa securităţii sud-coreenilor şi o încălcare a Cartei Naţiunilor Unite şi a rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU.

Luna aceasta, presa a preluat elogiile ambasadorului rus la Seul, Gheorghi Zinoviev, pentru rolul militarilor nord-coreeni în luptele din regiunea Kursk din Rusia. Conform unui tratat bilateral de apărare încheiat de Moscova şi Phenian în 2024, Coreea de Nord a trimis circa 14.000 de militari în sprijinul forţelor ruse, împotriva Ucrainei. Surse sud-coreene, ucrainene şi occidentale afirmă că 6000 dintre soldaţii respectivi au fost ucişi.