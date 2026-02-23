Steagul de 15 metri, în culorile alb-albastru-roşu ale drapelului Rusiei, cu textul în rusă, a fost arborat pe zidul exterior al reprezentanţei diplomatice din centrul capitalei sud-coreene.

Ministerul de Externe de la Seul a informat duminică printr-un comunicat că a transmis ambasadei preocuparea faţă de situaţie, dar nu a precizat dacă a primit vreun răspuns.Luni, steagul era încă acolo.Reuters nu a reuşit să obţină o reacţie din partea ambasadei; la telefonul acesteia un mesaj vocal automat informa că reprezentanţa diplomatică este închisă luni, deoarece este o zi de sărbătoare legală.

Comunicatul menţionat al Ministerului de Externe reafirmă poziţia Coreei de Sud conform căreia invadarea Ucrainei de către Rusia este ilegală. Ministerul a adăugat că Rusia şi Coreea de Nord ar trebui să îşi înceteze cooperarea militară, care reprezintă o ameninţare gravă la adresa securităţii sud-coreenilor şi o încălcare a Cartei Naţiunilor Unite şi a rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU.

Luna aceasta, presa a preluat elogiile ambasadorului rus la Seul, Gheorghi Zinoviev, pentru rolul militarilor nord-coreeni în luptele din regiunea Kursk din Rusia. Conform unui tratat bilateral de apărare încheiat de Moscova şi Phenian în 2024, Coreea de Nord a trimis circa 14.000 de militari în sprijinul forţelor ruse, împotriva Ucrainei. Surse sud-coreene, ucrainene şi occidentale afirmă că 6000 dintre soldaţii respectivi au fost ucişi.

Citește și
Washington Post îl compară pe Trump cu Ceaușescu. The Guardian scrie despre „senzația de dictatură”
Washington Post îl compară pe Trump cu Ceaușescu. The Guardian scrie despre „senzația de dictatură”