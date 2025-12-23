Ambarcațiuni „înghițite” de pământ în Marea Britanie: zece persoane, salvate în ultimul moment

23-12-2025 | 08:12
Zece persoane au fost salvate în ultima clipă după ce ambarcațiunile în care se aflau au fost pur și simplu înghițite ... de pământ.

Incidentul s-a petrecut în vestul Marii Britanii. Digul unui canal navigabil s-a surpat, toată apa s-a scurs și s-a format un crater uriaș.

Echipajele de urgență au intervenit imediat și i-au scos în siguranță pe toți cei aflați în ambarcațiuni.

Localnicii spun că, în primă fază, au crezut că este vorba despre un cutremur, atât de puternic au resimțit momentul în care s-a surpat malul.

