Amazon și-a dat afară oamenii prin SMS-uri, îndemnându-i să citească mailul. Ecusoanele de acces erau deja dezactivate

29-10-2025 | 17:22
amazon
Shutterstock

Unii dintre cei 14.000 de angajați pe care Amazon a început să îi concedieze săptămâna aceasta au aflat de soarta lor printr-un mesaj text impersonal.

Mihai Niculescu

Amazon a trimis angajaților de pe listă două mesaje text marți dimineața, devreme, în momentul în care gigantul comerțului electronic a lansat o rundă de concedieri, potrivit unor persoane familiarizate cu problema și a unor capturi de ecran, arată publicația New York Post

Unul dintre mesaje îi îndemna pe angajați să-și verifice e-mailurile personale și de serviciu înainte de a veni la birou, în încercarea de a împiedica angajații concediați să se prezinte la serviciu și să descopere că ecusoanele lor nu mai funcționează, potrivit sursei citate.

Pentru a fi siguri, Amazon a trimis un al doilea mesaj text prin care le cerea angajaților să sune la serviciul de asistență dacă nu primiseră „un mesaj e-mail despre rolul lor”, a raportat Business Insider.

Amazon a refuzat să comenteze.

pana internet
Incidentul Amazon expune vulnerabilitatea internetului global. Serviciile nu au fost încă restaurate complet

Concedierile de marți se subscriu celor mai recente eforturi ale Amazon de a „reduce birocrația” în rândul angajaților cu funcții administrative, a declarat Beth Galetti, directorul Amazon responsabil cu resursele umane, într-o notă adresată angajaților.

„Deși acest lucru va include reduceri în unele domenii și angajări în altele, va însemna o reducere totală a forței de muncă a companiei noastre cu aproximativ 14.000 de posturi”, a declarat ea.

Unii manageri au fost informați luni să urmeze cursuri de formare privind modul de informare a angajaților concediați după trimiterea e-mailurilor, au declarat unele surse pentru Reuters.

Mai multe echipe au fost afectate, inclusiv cele care lucrează în domeniul resurselor umane, dispozitivelor, serviciilor și operațiunilor, potrivit sursei citate.

Totuși, angajații afectați vor putea căuta un nou post în cadrul companiei.

În caz contrar, li se vor oferi plăți compensatorii, servicii de plasare și beneficii de sănătate, potrivit lui Beth Galetti.

Urmează al doilea val de concedieri în ianuarie

În total, compania cu sediul în Seattle intenționează să reducă 30.000 de locuri de muncă corporative - sau aproximativ 9% din forța de muncă globală din birouri - în următoarele săptămâni.

O altă rundă de reduceri corporative este așteptată în ianuarie, după sezonul aglomerat de cumpărături de sărbători, au declarat două persoane familiarizate cu problema pentru New York Times.

Amazon a redus zeci de mii de locuri de muncă de când Andy Jassy a preluat conducerea de la fondatorul miliardar al companiei, Jeff Bezos, în 2021.

În iunie, Jassy a îndemnat angajații să adopte automatizarea și să „ne ajute să reinventăm compania”.

El a afirmat că noile tehnologii ar putea crea noi oportunități de angajare, deși a recunoscut că acestea ar putea aduce „creșteri de eficiență” prin reducerea forței de muncă totale.

„Vom avea nevoie de mai puțini oameni pentru a efectua unele dintre sarcinile care sunt realizate în prezent”, a scris Jassy la momentul respectiv.

Amazon a adoptat deja roboții și automatizarea în depozitele sale.

Compania intenționează să evite angajarea a peste 600.000 de oameni în depozite în următorii ani datorită noilor tehnologii – chiar dacă se așteaptă să vândă de două ori mai multe mărfuri în aceeași perioadă, potrivit unui articol al New York Times. Amazon a calificat articolul drept „o imagine incompletă și înșelătoare a planurilor noastre”.

În ultimul trimestru, Amazon a raportat un profit de 18 miliarde de dolari și și-a mărit cheltuielile pentru centrele de date AI. Cheltuielile de capital, care includ centrele de date, sunt estimate să depășească 120 de miliarde de dolari în acest an, în creștere cu aproape 50% față de anul trecut.

„Unii s-ar putea întreba de ce reducem numărul de posturi atunci când compania are rezultate bune”, a scris Galetti în nota sa de marți.

Dar „lumea se schimbă rapid” și Amazon se concentrează pe o funcționare „mai eficientă, cu mai puține niveluri ierarhice și mai multă responsabilitate” pentru a profita de oportunitățile oferite de AI, a explicat directorul executiv.

