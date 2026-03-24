Intrarea într-o posibilă ofensivă vine pe măsură ce atacurile iraniene le-au devastat economiile și le-au amenințat controlul asupra Strâmtorii Ormuz, relatează The Wall Street Journal, prelat de news.ro. Prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman dorește „cu ardoare să restabilească descurajarea și este pe punctul de a lua decizia de a se alătura atacurilor", susțin sursele publicației. „Este doar o chestiune de timp până când Regatul va intra în război."

Arabia Saudită, de la neutralitate la cooperare militară

Riadul acceptase inițial să nu permită utilizarea spațiului aerian pentru atacuri împotriva Iranului, însă această încercare de a rămâne neutru a eșuat odată cu bombardarea instalațiilor energetice și a capitalei saudite. Recent, Arabia Saudită a acceptat să permită forțelor americane utilizarea bazei aeriene Regele Fahd din vestul Peninsulei Arabice. Cinci avioane de realimentare ale SUA au fost deja avariate la sol la Baza Prince Sultan într-un atac iranian cu rachete.

Emiratele Arabe Unite, măsuri drastice împotriva Iranului

Abu Dhabi începe să strângă șurubul economic. Spitalul Iranian și Clubul Iranian din Dubai au fost închise recent, iar autoritățile au avertizat că ar putea îngheța active iraniene în valoare de miliarde de dolari. „Anumite instituții legate direct de regimul iranian și de IRGC vor fi închise", a anunțat guvernul, acuzându-le că „au fost utilizate abuziv pentru a promova agende care nu servesc poporului iranian". Aceste măsuri ar putea seca accesul Teheranului la valută și la rețelele comerciale globale, în contextul prăbușirii economiei iraniene.

Presiunea americană și furia arabă

Liderii din Golf îl presează pe Trump în conversații telefonice regulate „să ducă treaba la bun sfârșit și să distrugă capacitățile militare ale Iranului". Pariul că asigurările americane și diplomația ar menține pacea s-a năruit odată cu atacul iranian asupra centrului energetic Ras Laffan din Qatar, alături de lovituri asupra instalațiilor din Arabia Saudită, Kuweit și Emirate. Numai Emiratele au respins peste 2.000 de atacuri.

Statele din Golf sunt „unite în furia lor față de Iran", dar și „furioase că nu sunt capabile să exercite o influență semnificativă asupra deciziilor administrației Trump", în ciuda investițiilor masive în securitatea americană, notează WSJ.

Amenințarea cu Ormuz

Teheranul forțează mâna statelor arabe, declarând că dorește un rol în operațiunile din Strâmtoarea Ormuz după război și că ar putea percepe taxe de trecere, similar Canalului Suez. Această amenințare la adresa arterei vitale energetice a regiunii îi convinge pe liderii arabi că sancțiunile devin necesare pentru a restabili descurajarea.

Deși țările din Golf declară public că nu participă la atacuri, realitatea este ambiguă. Videoclipuri verificate de Storyful (platforma WSJ) indică lansări de rachete terestre împotriva Iranului provenind din Bahrain. Armata SUA refuză să confirme implicarea arabă, lăsând „țările din Golf să vorbească singure".