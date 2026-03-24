Presa din Israel scrie că Statele Unite doresc să încheie războiul din Iran până pe 9 aprilie, astfel încât Trump să poată primi Premiul Național al Israelului. Totuși, nu este clar cât de avansate sunt discuțiile dintre cele două părți, mai ales că, ieri, Teheranul a negat că ar exista unele negocieri. În același timp, premierul Beniamin Netanyahu spune că Israelul continuă atacurile - atât în Iran, cât şi în Liban.

A fost încă o noapte zguduită de explozii la Teheran, Ierusalim și Beirut. Cu toate astea, Donald Trump e optimist.

Donald Trump, președintele SUA: „Cu Iranul, noi negociem de mult timp, iar de această dată sunt serioşi. Le dăm cinci zile, iar apoi vom vedea unde duce asta. Iar eu aş spune că, la sfârşitul acestei perioade, asta ar putea conduce la un acord foarte bun pentru totată lumea, inclusiv pentru aliații din Orientul Mijlociu, care au fost foarte buni cu noi, inclusiv Israelul, care a fost un partener excelent în această luptă.”

Teheranul l-a contrazis însă pe președintele american. Oficialii iranieni susțin că nu au avut loc niciun fel de negocieri cu Statele Unite.

Michael Clarke, analist militar și pentru securitate: „Israelienii și-au intensificat atacurile asupra Libanului. Acest aspect este important deoarece au început să lovească podurile peste râul Litani - cele cinci poduri principale. Au atacat deja două sau trei dintre ele și, probabil, le vor viza în cele din urmă pe toate. Ceea ce încearcă să facă israelienii este să izoleze zona de la sud de râul Litani. De ce ar face acest lucru? Explicația este destul de clară. Atunci când a început războiul (cu Hezbollah), pe 7 octombrie 2023, iar Hezbollah a început să lanseze rachete spre nordul Israelului, autoritățile israeliene au fost nevoite să evacueze aproximativ 60.000 de oameni din acea regiune. Aceștia au stat departe de casele lor mai bine de un an și s-au întors abia în noiembrie 2024. Israelul nu vrea să repete această situație. Astfel, în loc să evacueze din nou populația, strategia pare să fie diferită: să preia controlul asupra zonei de la sud de râul Litani. Practic, armata israeliană avansează pentru a ocupa sudul Libanului.”

Potrivit unor relatări din Financial Times și Axios, Pakistanul începe să se contureze ca un posibil mediator, în discuțiile pentru încheierea războiului din Iran. Eventuale negocieri ar putea avea loc la sfârșitul săptămânii, la Islamabad. Informația nu a fost deocamdată confirmată nici de americani, nici de iranieni.