Statele Unite își mențin ofensiva militară împotriva Iranului, cu excepția țintelor energetice, potrivit unui oficial american citat de site-ul Semafor și preluat de Reuters și Agerpres. Declarația vine să clarifice anunțul făcut de Donald Trump luni, potrivit căruia a amânat cu cinci zile planul de distrugere a centralelor electrice iraniene.

Nu este vorba de situri militare, de marina militară, de rachetele balistice și de baza industrială a apărării. Inițiativele inițiale ale operațiunii Epic Fury vor continua", a precizat sursa neidentificată.

Teheranul dezminte negocieri

Președintele american susținuse inițial că pauza ar fi legată de discuții cu Iranul, însă regimul de la Teheran a dezmințit categoric existența unor negocieri cu Washingtonul. Semafor mai menționează că Israelul nu participă la eventualele contacte dintre SUA și Iran.

Reuters nu a putut verifica independent informațiile. Casa Albă, Departamentul de Stat și Pentagonul nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Tranzacții suspecte pe piața petrolului înaintea marelui anunț al lui Trump. 580 de milioane de dolari
