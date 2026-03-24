Statele Unite își mențin ofensiva militară împotriva Iranului, cu excepția țintelor energetice, potrivit unui oficial american citat de site-ul Semafor și preluat de Reuters și Agerpres. Declarația vine să clarifice anunțul făcut de Donald Trump luni, potrivit căruia a amânat cu cinci zile planul de distrugere a centralelor electrice iraniene.

„Nu este vorba de situri militare, de marina militară, de rachetele balistice și de baza industrială a apărării. Inițiativele inițiale ale operațiunii Epic Fury vor continua", a precizat sursa neidentificată.

Teheranul dezminte negocieri

Președintele american susținuse inițial că pauza ar fi legată de discuții cu Iranul, însă regimul de la Teheran a dezmințit categoric existența unor negocieri cu Washingtonul. Semafor mai menționează că Israelul nu participă la eventualele contacte dintre SUA și Iran.

Reuters nu a putut verifica independent informațiile. Casa Albă, Departamentul de Stat și Pentagonul nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.