Forțele de Apărare ale Ungariei au trimis două avioane de luptă JAS-39 Gripen pentru a escorta un Airbus A321 israelian, care opera un zbor regulat pe ruta Tel Aviv – Praga, la ordinul Centrului Combinat de Operațiuni Aeriene al NATO, a declarat premierul ungar Peter Magyar într-o postare publicată joi pe rețelele sociale, potrivit Tvpworld.

Piloții avioanelor Gripen au stabilit rapid contact vizual cu echipajul Airbusului, iar ulterior comunicațiile radio cu controlul traficului aerian din Ungaria au fost restabilite, a precizat Magyar.

Aeronava israeliană a fost escortată de avioanele Gripen până la ieșirea din spațiul aerian ungar, la ora 20:10, după care și-a continuat traseul planificat către Austria.

Potrivit premierului ungar, serviciul de poliție aeriană al Ungariei și sistemul integrat de apărare aeriană al NATO „au funcționat eficient” pe tot parcursul incidentului.