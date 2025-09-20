Turnurile Catedralei Notre-Dame din Paris, redeschise pentru public, la șase ani după incendiul devastator

20-09-2025 | 11:52
Turnurile Catedralei Notre-Dame din Paris au fost redeschise, vineri, publicului, la șase ani după incendiul devastator.

Președintele Emmanuel Macron a fost prezent la inaugurare, iar momentul a coincis cu debutul „Zilelor Europene ale Patrimoniului”.

Vizitatorii au acum acces la spații noi. Pot de exemplu să admire de aproape clopotele catedralei.

Redeschiderea marchează ultima etapă a re-construcției, un efort uriaș, susținut prin donații de aproape un miliard de dolari.

În aprilie 2019, un incendiu izbucnit în podul catedralei a distrus acoperișul și celebra turlă centrală.

Monumentul medieval, simbol al Franței, a fost salvat de la prăbușire după ore de luptă cu flăcările.

