Turnurile Catedralei Notre-Dame din Paris, redeschise pentru public, la șase ani după incendiul devastator
Turnurile Catedralei Notre-Dame din Paris au fost redeschise, vineri, publicului, la șase ani după incendiul devastator.
Președintele Emmanuel Macron a fost prezent la inaugurare, iar momentul a coincis cu debutul „Zilelor Europene ale Patrimoniului”.
Vizitatorii au acum acces la spații noi. Pot de exemplu să admire de aproape clopotele catedralei.
Redeschiderea marchează ultima etapă a re-construcției, un efort uriaș, susținut prin donații de aproape un miliard de dolari.
În aprilie 2019, un incendiu izbucnit în podul catedralei a distrus acoperișul și celebra turlă centrală.
Monumentul medieval, simbol al Franței, a fost salvat de la prăbușire după ore de luptă cu flăcările.
20-09-2025