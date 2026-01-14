Alertă de securitate în Düsseldorf: ameninţare armată într-un tren de navetişti. Unde au fost prinși atacatorii

14-01-2026 | 10:21
Polizei
Doi pasageri au ameninţat cu o armă de foc un conductor de tren, marţi, într-un tren regional de navetişti din oraşul Düsseldorf, în vestul Germaniei. Incidentul a fost confirmat de poliţia federală.

Mihai Niculescu

Conductorul trenului S6 a fost iniţial atacat verbal, iar ulterior ameninţat cu o armă, au precizat autorităţile din Dusseldorf. După incident, cei doi suspecţi au fugit, însă au fost observaţi la scurt timp într-o altă staţie, unde s-au urcat într-un alt tren potrivit agenţiei dpa, preluată de Agerpres.

În urma alertei, ofiţeri ai poliţiei federale, echipaţi cu veste de protecţie şi arme de foc, au oprit trenul în cursul după-amiezii. Zona a fost securizată cu sprijinul poliţiei landului Renania de Nord-Westfalia.

Cei doi suspecţi, în vârstă de 16 şi 20 de ani, au fost reținuți la bordul trenului. Asupra lor a fost găsit un pistol cu gloanţe oarbe, a anunţat poliţia.

Din motive de siguranţă, trenul a fost evacuat, iar pasagerii au primit asistenţă din partea poliţiei şi a echipajelor de salvare. O persoană a suferit un atac de panică şi a avut nevoie de îngrijiri medicale, au mai transmis autorităţile.

Pe numele celor doi tineri a fost deschis un dosar penal pentru ameninţări. După finalizarea primelor proceduri, aceştia au fost puși în libertate.

