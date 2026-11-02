Filmările făcute de martori arată cum aeronava a lovit solul și a explodat ca o rachetă de război.

Locul impactului a fost învăluit de flăcări puternice, iar în urmă a rămas un crater imens. Oamenii aflați în interior nu au avut nicio șansă.

Un avion Learjet s-a prăbușit pe lângă o șosea din Palm Springs, Florida, la doar câțiva kilometri de reședința președintelui Donald Trump.

Aeronava decolase din Austin, Texas, și se îndrepta spre Bahamas. La bord se aflau nouă persoane, care nu au supraviețuit impactului.

Ron DeSantis, guvernatorul statului Florida: „A fost, fără îndoială, un accident aviatic catastrofal. Avionul părea o rachetă în cădere. A lăsat un crater imens pe marginea drumului. Până în acest moment, nu avem informații despre victime la sol. Toate persoanele aflate la bord au murit, iar până acum nu au fost raportate alte victime provocate de resturile aeronavei. Acestea s-au împrăștiat însă pe o distanță considerabilă.”

Potrivit primelor informații, avionul ar fi traversat o furtună puternică înainte de prăbușire. Pilotul a raportat acumulări de gheață, temperaturi de aproximativ minus 47 de grade Celsius în afara aeronavei și turbulențe moderate.

Acesta a transmis un apel de urgență „Mayday” și a anunțat o coborâre accelerată. Datele de urmărire indică faptul că aparatul de zbor a pierdut peste 8.200 de metri altitudine înainte ca semnalul să dispară.

Câteva secunde mai târziu, avionul s-a izbit de sol. Imaginile surprinse de martori arată cum aeronava a trecut la mică distanță de mai multe locuințe și s-a prăbușit în apropierea unei șosele intens circulate. În urmă a lăsat un crater uriaș și un incendiu violent.

Echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului și au securizat zona. Autoritățile au deschis o anchetă.