Un exemplu de ”ajutor” este găzduirea unui summit la Budapesta pentru a soluţiona conflictul din Ucraina, relatează Bloomberg News, potrivit News.ro, citând transcrierea unei convorbiri telefonice realizate de guvernul maghiar şi analizată de instituţia de presă.

Conversaţia cordială dintre Orban şi Putin a avut loc în contextul în care preşedintele SUA, Donald Trump, a fost de acord cu organizarea unui al doilea summit privind războiul din Ucraina, care să aibă loc în capitala Ungariei.

În timpul convorbirii telefonice, Orban îl numeşte pe Putin prieten, menţionând că legăturile lor strânse datează de la o întâlnire din 2009 de la Sankt Petersburg.

„Dar ieri prietenia noastră a atins un nivel atât de înalt, încât pot ajuta în orice fel - există o poveste în cărţile noastre ilustrate, în care un şoarece ajută un leu”, îi spune el lui Putin, conform transcrierii. „Sunt gata să ajut imediat. În orice chestiune în care pot fi de ajutor, vă stau la dispoziţie”, îl asigură Orban pe liderul de la Kremlin.

Putin îi răspunde lui Orban că apreciază foarte mult relaţiile lor şi spune că Budapesta ar fi ceea ce el a descris ca „poate singura ţară europeană care este un loc acceptabil” pentru o posibilă întâlnire cu Trump.

La acea vreme, Ungaria a declarat că se va asigura că Putin, care se confruntă cu un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internaţională, din care guvernul lui Orban este pe cale să se retragă, va putea intra în ţară fără probleme pentru un summit cu preşedintele SUA.

Putin îi spune, de asemenea, lui Orban că apreciază foarte mult poziţia sa „independentă şi flexibilă” faţă de criza din Ucraina.

Un purtător de cuvânt al guvernului maghiar nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii şi de publicare a transcrierii a acestei convorbiri telefonice datând din 17 octombrie, menţionează Reuters.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Kremlinului.

Orban, un naţionalist eurosceptic aflat la putere din 2010, se confruntă pe 12 aprilie cu cea mai dificilă campanie de realegere din ultimii 16 ani.

Orban a cultivat relaţii cordiale cu Putin în ciuda războiului din Ucraina şi a menţinut dependenţa puternică a Ungariei de petrolul şi gazul rusesc. Invocând o dispută cu Kievul legată de o conductă de petrol avariată în război, Orban a blocat, de asemenea, punerea în aplicare a unui împrumut al Uniunii Europene către Ucraina, convenit încă din decembrie.

Publicarea transcrierii urmează difuzării unui clip audio de către un canal de ştiri de investigaţie, în care apăreau ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto, şi omologul său rus, Serghei Lavrov, discutând despre sancţiunile UE.

De asemenea, aceste noi dezvăluiri au loc în momentul în care vicepreşedintele SUA, JD Vance, a sosit la Budapesta pentru a-şi exprima sprijinul electoral pentru Viktor Orban.