Acest lucru îi va permite să modifice Constituţia şi legile cheie necesare pentru deblocarea fondurilor UE, indică o estimare realizată de agenţia de sondaje Median, informează miercuri Reuters.

Prim-ministrul naţionalist Viktor Orban şi partidul său Fidesz se confruntă cu cea mai mare provocare la adresa guvernării din ultimii 16 ani, în timp ce partidul de centru-dreapta Tisza, condus de Peter Magyar, conduce în sondajele independente.

Se preconizează că Tisza va câştiga între 138 şi 142 de locuri în Parlamentul format din 199 de membri, conform unei estimări bazate pe o analiză a celor mai recente cinci sondaje de opinie Median, realizate la sfârşitul lunii februarie şi în martie.

Se aşteaptă ca Fidesz să obţină între 49 şi 55 de locuri, în timp ce mişcarea de extremă dreapta Patria Noastră (Mi Hazank) se estimează că va câştiga cinci sau şase locuri, conform aceleaşi estimări.

Pragul crucial pentru schimbarea Constituției

În Parlamentul Ungariei, un partid are nevoie de 133 de locuri pentru a obţine majoritatea necesară pentru a modifica Constituţia şi legile cheie.

Fidesz a deţinut o majoritate de două treimi pe parcursul majorităţii mandatului său, începând cu 2010, şi a folosit această putere pentru a aproba o nouă Constituţie şi pentru a adopta şi modifica mai multe legi importante, inclusiv legea electorală.

Agenţia Median, care are unul din cele mai solide istorice de prognoză precisă din Ungaria, a declarat că cele cinci sondaje ale sale au avut un eşantion de 5.000 de respondenţi în total şi au fost realizate de trei centre de apel separate.

Median a prezis corect victoria zdrobitoare a lui Viktor Orban la alegerile din urmă cu patru ani, cu toate că a supraestimat uşor sprijinul pentru opoziţie.

Deşi majoritatea sondajelor au arătat un avantaj pentru Tisza, Fidesz indică sondaje care încă arată că partidul premierului Orban este pe cale să câştige.

Oponenţii Fidesz spun însă că acestea au fost realizate în principal de institute de cercetare a opiniei publice care au legături financiare sau personale cu partidul de guvernământ.