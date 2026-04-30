"Nu am fi intervenit la aceste declaraţii ale domnului ministru, dar se lasă impresia că tarifele la metroul din Bucureşti cresc la presiunea sindicatului. Nimic mai fals, tarifele cresc pentru că aşa convenise Guvernul Bolojan. Cresc tarifele la metrou din cauza faptului că Guvernul României nu este capabil să îşi respecte semnătura de pe contractul de servicii publice de transport, contract pe care îl are cu Metrorex. Astfel, în anul 2026, Guvernul a semnat că va acorda o compensaţie pentru prestaţia Metrorex în valoare de 1.270.000.000 lei. Cine a stabilit acest nivel al compensaţiei din CSPT? Guvernul, prin MTI. Cum? Prin faptul că anual a selectat o firmă de audit extern, care să stabilească valoarea compensaţiei. Deci, nu Metrorex a stabilit valoarea compensaţiei şi cu atât mai puţin Unitatea Sindicatul Liber Metrou", se arată într-un comunicat al sindicaliştilor, remis joi.

Potrivit sursei citate, Ministerul de Finanţe a anunţat că anul acesta va aloca doar 750.000.000 de lei din totalul subvenţiei necesare, urmând ca diferenţa să fie acoperită şi din majorarea tarifelor la călătoria cu metroul de la 5 la 7 lei.

"Pe această cale, îl informăm pe domnul ministrul interimar că, anul acesta, Ministerul de Finanţe a anunţat Metrorex că alocă doar 750.000.000 lei compensaţie, un nivel de 65% din necesar. Diferenţa de finanţare era prevăzută a se acorda şi din creşterea tarifelor. Prorogarea înseamnă o pierdere de 20.000.000 de lei pentru Metrorex. Cam scump totuşi acest moment de campanie electorală. Îl informăm, de asemenea, pe domnul ministru interimar că Metrorex are de primit de la Guvernul României o sumă de 1.200.000.000 lei, reprezentând compensaţia neîncasată pe ultimii 7 ani. Poate dacă aceste sume veneau la timp se putea moderniza cel puţin aspectul metroului. În încheiere, dorim să îl întrebăm pe domnul ministru interimar dacă este adevărat ceea ce se aude, că scopul interimatului domniei sale la MTI este acela de a elimina metroului bucureştean dreptul la venituri extrabugetare", transmite USLM.

Șefa Metrorex ar putea fi demisă

Ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță, a anunțat, miercuri, că a decis convocarea Consiliului de Administrație al Metrorex pentru a întrerupe contractul de mandat al directorului general al companiei, Mariana Miclăuș.

„La prima verificare, am găsit 60 de milioane de euro, bani neîncasaţi, din penalităţi care au fost date pentru întârzierea unui singur contract la Metrorex. A durat nouă luni după această perioadă în care ar fi trebuit să se emită de-a doua zi factura de penalităţi, până s-a emis factura. După ce s-a emis factura, nu s-a mai făcut niciun pas. Doar de aici sunt de cinci ori mai mulţi bani decât s-ar fi obţinut din creşterea acestui bilet”, a mai transmis ministrul interimar al Transporturilor.

„Am găsit o companie care utilizează cu titlu gratuit depouri şi clădiri ale Metrorex, fără a plăti nimic. Am găsit baza sportivă de la Ciurel, pe care o foloseşte Sindicatul Metrorex, încasând bani din activităţile care se desfăşoară acolo, fără a exista o bază legală să facă asta şi fără a plăti la rândul lui bani către Metrorex, care este proprietarul acestei baze sportive. A existat pe vremuri un contract între Metrorex şi sindicat, care a permis sindicatului să închirieze pentru a-şi face bani. A expirat de mult acel contract, însă sindicatul a continuat să facă bani de pe nişte bunuri ale Metrorex, cam cum era clădirea de pe Olteniţei”, a transmis Miruţă.

Ministrul interimar al Transporturilor a menţionat că o parcare ce înregistrează pierderi de patru milioane de euro pe an este administrată de soţul directoarei de la Metrorex.

”Am găsit situaţia parcării de la Străuleşti, pentru care se înregistrează pierderi de patru milioane de lei pe an, chiar dacă există solicitări de parteneriat public-privat, astfel încât ea să fie administrată, nemaifiind situaţia ca Metrorex să plătească patru milioane de lei pe an. Şi am găsit situaţia în care această parcare, care marchează pierderi de patru milioane de lei pe an, este administrată de soţul doamnei director general”, a explicat Radu Miruţă.

Amânarea scumpirii la metrou

Ministrul interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Miruţă, a semnat, miercuri, un ordin prin care se amână cu două luni majorarea tarifelor de călătorie cu metroul, aşa cum a fost ea decisă de ministrul demisionar al Transporturilor şi Infrastructurii Ciprian Şerban. În plus, prin ordinul respectiv, se cere Metrorex să prezinte, în maximum 60 de zile, un plan de reducere a cheltuielilor, cu acţiuni, jaloane şi calcule concrete, prin care să se ajungă la scăderea cu cel puţin 10% a bazei de cheltuieli.

Radu Miruţă a prezentat miercuri într-o conferinţă de presă o serie de nereguli în activitatea Metrorex, identificate recent de Corpul de control al MTI şi şi-a exprimat convingerea că, pe lângă suspendarea cu două a luni a ordinului, va exista chiar o anulare a acestuia.

Fostul ministrul al Transporturilor, Ciprian Şerban, a declarat luni, în conferinţa de bilanţ, că ordinul privind creşterea preţului la călătoria cu metroul de la 5 la 7 lei trebuia semnat, întrucât este o decizie a Consiliului de Administraţie al Metrorex şi nu se poate reveni la aceasta. El a susţinut că acel ordin a avut toate avizele şi dacă nu l-ar fi semnat ar fi putut fi acuzat "de orice altceva".

De altfel, Şerban a arătat că scumpirea biletului de metrou a fost asumată încă de anul trecut şi a fost o condiţie pentru avizarea bugetului companiei.

"Mi-aş fi dorit să nu fi ajuns în această situaţie să trebuiască să creştem acele preţuri la Metrorex, dar să ştiţi că a fost asumat după toate discuţiile cu premierul încă de anul trecut şi a fost o condiţie pentru avizarea bugetului. Deci, a fost chiar o condiţie inclusă în planul de redresare a companiei Metrorex. Am amânat această decizie şi am făcut tot ce a ţinut de mine să nu trebuiască să ajungem la această situaţie. Metrorex este subfinanţat. În condiţiile în care noi primim o subvenţie de aproximativ 800 de milioane pe an, necesitatea este mult mai mare. Dacă am fi avut aceste subvenţii din partea Guvernului, nu am fi ajuns în situaţia în care să trebuiască să creştem preţul la bilet. După cum ştiţi, de la ultima creştere până acum, preţul energiei a crescut cu aproximativ 160%. Deci, cumva, erau în imposibilitatea desfăşurării activităţii cei de la Metrorex. Repet: totul se putea rezolva cu subvenţia de la stat, dar subvenţiile de la stat nu au fost niciodată, nici anul trecut şi anul acesta cu atât mai mult, la nivelul nevoilor companiei", a explicat luni Ciprian Şerban