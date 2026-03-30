Țările UE analizează mai multe idei pentru a împiedica premierul ungar — și, în unele cazuri, orice alt lider problematic — să blocheze funcționarea blocului, au declarat pentru POLITICO zece diplomați europeni. Acestea includ schimbarea modului de vot, reținerea unor fonduri suplimentare și chiar excluderea.

„Respectarea statului de drept este esențială pentru accesul la fondurile UE”, a declarat Michael McGrath, comisarul european pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, întrebat despre eventuale sancțiuni financiare mai dure.

Ungaria merge la urne pe 12 aprilie, iar deși partidul Fidesz al lui Orbán este în urma formațiunii Tisza a lui Péter Magyar cu nouă puncte procentuale, potrivit POLITICO’s Poll of Polls, UE se pregătește pentru scenariul în care Orbán câștigă.

Orbán a fost de mult timp o problemă pentru UE, blocând recent un împrumut pentru Ucraina pe care îl aprobase în decembrie. Pentru mulți lideri europeni, acest lucru a depășit o limită. „Nimeni nu poate șantaja Consiliul European, nimeni nu poate șantaja instituțiile europene”, a declarat președintele Consiliului European, António Costa. „Este complet inacceptabil ceea ce face Ungaria.”

Apoi au apărut acuzații că Budapesta a menținut contacte cu Moscova pe durata războiului din Ucraina și că ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a folosit pauzele din timpul reuniunilor UE pentru a transmite informații omologului său rus, Serghei Lavrov.

Dacă Orbán va câștiga, opiniile sunt împărțite în privința unei eventuale schimbări de comportament. „Este suficient de inteligent — unul dintre cei mai inteligenți politicieni din Consiliul European — pentru a ști unde sunt limitele”, a spus un oficial european.

„Nu cred că se va schimba”, a spus un diplomat. „Este un cal troian. Întreaga idee a UE este încrederea.”

Iată câteva dintre opțiunile analizate:

1. Schimbarea modului de vot în UE

O variantă este extinderea votului cu majoritate calificată (QMV) — care necesită 55% dintre state reprezentând 65% din populația UE — în domenii sensibile precum politica externă sau bugetul pe termen lung.

Deja în 2023, când se discuta extinderea UE cu Ucraina, Olaf Scholz i-a sugerat lui Orbán să părăsească sala pentru a evita blocajul.

Avantaj: ar permite luarea mai rapidă a deciziilor. Dezavantaj: ar afecta principiul unanimității, esențial în UE.

2. Europa cu mai multe viteze

Diplomații discută și folosirea unor formate flexibile — coaliții ale statelor dispuse să avanseze împreună.

Avantaj: permite progresul fără blocaje. Dezavantaj: nu poate înlocui complet deciziile la nivelul celor 27 de state.

3. Presiune financiară mai mare

O altă opțiune este aplicarea mai agresivă a sancțiunilor financiare, inclusiv suspendarea fondurilor UE.

O eventuală încălcare a tratatelor ar putea duce la proceduri de infringement și penalități.

Avantaj: mecanismele există deja. Dezavantaj: pot apărea dispute juridice și politice.

4. Suspendarea dreptului de vot

Articolul 7 permite suspendarea dreptului de vot al unui stat membru dacă încalcă valorile UE.

Avantaj: pune presiune politică majoră. Dezavantaj: necesită acordul unanim al celorlalte state — greu de obținut.

5. Excluderea din UE

Cea mai drastică și improbabilă variantă.

Nicio țară nu a fost exclusă până acum din UE.

Avantaj: ar elimina blocajele. Dezavantaj: nu există bază legală clară și ar putea împinge Ungaria spre Rusia.